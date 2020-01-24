Церковь прославит 13 мучеников из Испании и Гватемалы

Ватиканская Конгрегация по канонизации святых обнародовала новые декреты, согласно которым Церковь вскоре причислит к лику блаженных 13 мучеников. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

23 января Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане кардинала Джованни Анджело Беччу, префекта Конгрегации по канонизации святых, и уполномочил его издать декреты в отношении новых блаженных мучеников из Испании и Гватемалы.

Среди новых блаженных – Слуга Божий Бенедикт Санта-Колома-де-Граменет (в миру Хосе Боне) и его два сподвижника из Ордена меньших братьев капуцинов, убитые из ненависти к вере во время гражданской войны в Испании с 24 июля по 6 августа 1936 года. К лику блаженных будут причислены Слуга Божий Хосе Мария Гран Сирера и его два сподвижника, священника-миссионера из Конгрегации Святейшего Сердца Иисуса (M.S.C); а также семь мирян, убитых из ненависти к вере в Гватемале с 1980 по 1991 год. Среди этих будущих блаженных есть 12-летний мальчик, ставший жертвой гонений на Церковь.