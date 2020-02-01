Церковь Германии делает первые шаги на «синодальном (соборном) пути»

Поместный синод Католической Церкви в Германии открылся в Кафедральном соборе Франкфурта. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«Синодальный путь – это приглашение изменить перспективу и научиться. Не существует духовного пути покаяния без признания собственных ошибок, кризисов и нанесенных ран. Не может быть начала пути, не может быть никакого нового начала, никакой новой евангелизации без смены направления»: так председатель Конференции католических епископов Германии кардинал Райнхард Маркс высказался на открытии первой ассамблеи «синодального пути» Католической Церкви в Германии. Она открылась в четверг 30 января вечером в Кафедральном соборе Святого Варфоломея во Франкфурте. Иерарх подчеркнул, что главная цель этого нового пути Церкви в Германии – «сделать что-то ради единства Церкви», отправляясь от констатации серьезного кризиса, спровоцированного десять лет назад скандалом сексуальных злоупотреблений со стороны духовенства и монашествующих в отношении несовершеннолетних и других уязвимых лиц. «Этот скандал, – подчеркнул кардинал Маркс, – должен научить нас смотреть вперед, отталкиваясь от осознания прошлого, от осознания совершенных ошибок. Иначе мы не сможем пройти духовный путь будущего». Этот путь включает и критический взгляд на осуществление церковной власти, отметил председатель Епископской конференции. Власть – это служение, и если Церковь сумеет показать это на деле, она даст позитивный знак обществу. Таким образом, не произойдет никакой «революции», сказал кардинал, подчеркнув необходимость вернуться к истокам веры и миссии, причем «на почве встречи, а не столкновения».

230 делегатов ассамблеи, в том числе 69 епископов, представители церковных объединений, священники и монашествующие, в течение трех дней обсуждают четыре темы: власть и распределение полномочий в Церкви, священническая жизнь, женские служения в Церкви, любовь и сексуальная сфера человека. Среди участников — немало представителей Центрального комитета немецких католиков во главе с Томасом Штернбергом. «Папа призывает нас дискутировать и искать ответы вместе», – прокомментировал Штернберг, уточнив, что предпринятый синодальный путь не имеет определенной цели, поскольку является «началом нового образа церковной жизни». Упоминая об участии женщин в ассамблее (всего 66 делегатов-женщин), Штернберг отметил, что присутствие женщин в общественной жизни, в бизнесе и в политике должно побудить к подлинным реформам в Церкви, обсуждение которых больше нельзя откладывать.