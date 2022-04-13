Трансляция пасхальных богослужений из Ватикана на русском языке — анонс

Радио Ватикана будет сопровождать комментарием на русском языке покаянное богослужение Крестного пути в Колизее, Святую Мессу навечерия Пасхи из Ватиканской базилике, а также пасхальное послание Urbi et Orbi Папы Франциска с площади Святого Петра. Сообщает русская служба Vatican News.

15 апреля, в Страстную пятницу, Папа Франциск возглавит Крестный путь в римском Колизее: это богослужение – с комментарием на русском языке – будет транслироваться в прямом эфире в 21 час (по римскому времени):

— с главной страницы портала Русской службы Радио Ватикана/Vatican News:

https://www.vaticannews.va/ru.html

— через потоковое интернет-вещание на первом канале Vatican News,

— на короткой волне 9695 kHz (30.94 м),

— на канале YouTube VaticanNews:

https://www.youtube.com/watch?v=n595chaum-4

Месса пасхального навечерия 16 апреля, будет транслироваться в прямом эфире на русском языке в 19 часов 25 минут (по римскому времени):

— с главной страницы портала Русской службы Радио Ватикана/Vatican News:

https://www.vaticannews.va/ru.html

— через потоковое интернет-вещание на первом канале Vatican News,

— на короткой волне 11815 kHz (25.39м),

— на канале YouTube VaticanNews:

https://www.youtube.com/watch?v=n1EtvCJgj4A

В полдень 17 апреля Папа Франциск поздравит христиан всего мира со светлым Христовым воскресением, обратившись с посланием Urbi et Orbi – «Граду и миру». Трансляция этого события с переводом на русский язык начнётся в 11 часов 50 минут по римскому времени:

— с главной страницы портала Русской службы Радио Ватикана/Vatican News:

https://www.vaticannews.va/ru.html

— через потоковое интернет-вещание на первом канале Vatican News,

— на короткой волне 17790 kHz (16.86 м),

— на канале YouTube VaticanNews:

https://www.youtube.com/watch?v=oYmcmT67DWw