Торжество Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии отпраздновали в Кафедральном соборе Новосибирска (+ ФОТО)

8 декабря 2022 года Торжественную Мессу в Кафедральном соборе Новосибирска в праздник Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии возглавил Ординарий Преображеской епархии в Новосибирске Владыка Иосиф Верт в сослужении с настоятелем прихода отцом Григорием Федосеевым.

Декабрь – месяц особенный. Это – не только последний месяц года, но и месяц, на который приходится наибольшее количество церковных праздников. Главный из них, конечно же, праздник Рождества. В тайне земного рождения Сына Божия особая роль принадлежит Деве Марии, а потому первый в череде декабрьских знаменательных дней – день торжества Непорочного Зачатия Девы Марии (8 декабря) – уже вводит нас в праздничную рождественскую атмосферу.

Как утренняя заря предвещает восход солнца, так в начале Адвента праздник Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии напоминает нам, что Господь грядет.

Праздник Непорочного Зачатия свидетельствует о начале на земле эпохи нового творения. На Востоке, начиная с VII века, праздновали «день зачатия праведною Анною Пресвятой Богородицы» 8 декабря (по древнему церковному преданию родителей Девы Марии звали Иоаким и Анна). В XI веке этот праздник был принесен английскими паломниками на Запад. Св. Ансельм Кентерберийский (+1109 г.) ввел в своей епархии «праздник зачатия Пресвятой Девы Марии», которая, по его словам, «была очищена перед зачатием». Праздник распространился на Францию, Италию. Дунс Скот сформулировал богословские основания предваряющего искупления Марии в силу будущих заслуг Христа. Папа Сикст IV (1476 г.) установил празднование для Римской епархии, а Климент XI в 1708 г. распространил его на весь католический мир.

Особое значение праздник приобрел после провозглашения Папой Пием IX в 1854 г. догмата о Непорочном Зачатии Девы Марии. Согласно смыслу догмата, поскольку Сын Божий воспринял человеческое естество от Девы Марии, это естество не могло быть осквернено первородным грехом, не могло ни в малейшей степени пребывать в рабстве у дьявола. Следовательно, Мария, как будущая Матерь Господа, была, в силу исключительного дара Божия, освобождена от греховной скверны с первого же мгновенья своего существования, т.е. с зачатия (хотя само Ее зачатие и произошло естественным путем). Вместе с тем, этот Божий дар, как и дар Искупления для всего человечества, стал возможен лишь благодаря Жертве Христа. То, что эта Жертва была принесена уже после появления на свет Марии, не имеет принципиального значения, поскольку для Бога не существует «раньше» и «после». В итоге, Иисус остается единственным Искупителем всего человечества, всех без исключения людей, в том числе и Девы Марии.

В 1863 г. были составлены новые тексты для Мессы и Литургии часов праздника Зачатия Девы Марии 8 декабря, большая часть которых используется и в наши дни. В них засвидетельствовано, что Всевышний освятил Свой храм, дабы могла во всей полноте осуществиться благодать Богоматеринства. Благодаря этому Мария является совершенным образом Церкви – непорочной и чистой Невесты Христовой.

Торжество Непорочного Зачатия открывает нам перспективы Рождества Христова. Церковь постановила, чтобы оба праздника были разделены лишь небольшим промежутком времени. Как первая распустившаяся почка в зимнем и всё ещё мертвом лесу предвосхищает наступление весны, так и Непорочное Зачатие в оскверненном грехом и погрязшем в отчаянии мире возвещает восстановление первозданной чистоты человека. Как из распустившейся почки однажды вырастет цветок, так и Непорочное Зачатие содержит в себе нерушимое обетование грядущего девственного Рождения. Две тысячи лет назад во всём мире еще свирепствовала зима. Однако её холодное дыхание обошло стороной один дом – тот, в котором святая Анна родила девочку. В этом доме уже началась весна. В Матери нашей была зачата новая Жизнь – в ту самую минуту, когда Она Сама была зачата – без первородного греха и в полноте благодати.

«Величит душа Моя Господа и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем»…