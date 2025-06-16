«Мужские реколлекции» прошли на Алтае (+ ФОТО)

Целую неделю — с 8 по 15 июня 2025 года — в селе Иогач (Республика Алтай) проходили особые духовные упражнения для мужчин, в которых смогли принять участие верные из католических приходов Новосибирска и Кемерова.

Модераторами встречи стали священник Павел Юрковски CSsR (настоятель кемеровского прихода Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии) и диакон Александр Пузик (клирик екатеринбургского прихода Св. Анны).

Молитвенно-созерцательный аспект мероприятия нашёл выражение в ежедневном служении Святой Мессы, чтении Литургии часов и венчика Божьему Милосердию.

Участники размышляли о том, как Бог проявил Себя в их жизни, вместе читали книгу Товита, трактат Фомы Кемпийского «О подражании Христу».

Реколлекции проходили под девизом «Ora et labora» собравшиеся не только молились, но и помогали с восстановлением дома, в котором уже много лет отдыхают дети и взрослые Преображенской епархии.

На встрече нашлось время и для активного отдыха — прогулок по окрестным лесам и плавания на теплоходе до водопадов Чедор и Корбу.

В заключительный день реколлекций участники подвели итоги проделанной духовной работы и вернулись домой в надежде на следующую встречу.



Даниил Огнев (Кемерово)