Томские католики заложили камень в основание часовни в Белостоке

12 июня, в канун дня памяти Святого Антония Падуанского, томские католики заложили камень в основание часовни в селе Белостоке, отстоящем на 190 км от областного центра. Торжественная церемония открытия закладного камня прошла на месте сгоревшего в 2017 году храма во имя Святого Антония. Ожидается, что строительство часовни в селе Белосток Кривошеинского района Томской области будет завершено в этом году. Здание будет в два раза меньше оригинального храма, построят его из клееного бруса.



«Деньги на строительство часовни мы собирали всем миром. Завтра все католики будут отмечать праздник памяти Святого Антония. Его мощи покоятся в Италии, в Падуе, в базилике, воздвигнутой в его честь и ставшей святыней, которую ежегодно посещают миллионы паломников. Люди, которые основали костел в 1908 году в деревне Белосток Томской области, дали приходу имя в честь Святого Антония», — рассказал настоятель прихода в Белостоке отец Кшиштоф Каролевски.



Храм в Белостоке сгорел в апреле 2017 года, через два дня после Пасхи. От здания после пожара ничего не осталось, часовню будут возводить «с нуля». На строительство за два года удалось собрать 110 тысяч евро. Пожертвования собирались в России и за границей.



Костел в «сибирском» Белостоке был построен в 1908 году польскими переселенцами из Вильнюсской, Гродненской и Седльской губерний. До 2017 года это был один из двух последних действующих деревянных католических храмов в Сибири, возведенных в начале XX века поляками. Причиной пожара 2017 года стало короткое замыкание.



Источник: ТВ2