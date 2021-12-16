Только в тишине можно услышать Слово. Общая аудиенция 15 декабря

Почему многие люди так боятся тишины, никогда не молчат и не выключают телевизор? На примере святого Иосифа Папа объяснил, как важно оставить пространство для безмолвия.

На общей аудиенции в среду 15 декабря Папа Франциск затронул еще один аспект личности святого Иосифа, а именно его молчание. «Сегодня мы часто нуждаемся в безмолвии, — пояснил Папа, говоря о значении этой характеристики Обручника Девы Марии. – В нашу эпоху важно думать о молчании, которое, как кажется, особо не ценится».

Евангелия не приводят ни одного слова, сказанного Иосифом из Назарета. Это не означает, что он был молчаливым человеком, но имеет более глубокую причину. Своим молчанием Иосиф подтверждает то, что писал Блаженный Августин: «По мере того, как в нас растет Слово, – Слово, ставшее человеком, — слова уменьшаются». Иоанн Креститель, «глас вопиющего в пустыне», призывавший приготовить путь Господу, также говорил о воплощенном Слове: «Ему должно расти, а мне умаляться» (Ин 3,30).

Молчание Иосифа не означает упорного нежелания говорить: это молчание внимательное, деятельное, отражающее его внутренний мир. Именно в этой школе вырос Иисус, видевший повседневный пример Иосифа и Марии. Неудивительно, что в дни Своего общественного служения Он искал пространство для тишины и приглашал к тому же апостолов.

«Как было бы прекрасно, если бы каждый из нас по примеру святого Иосифа сумел восстановить созерцательную составляющую жизни, которая открывается как раз благодаря молчанию!»

Однако молчание часто нас пугает, продолжил Папа, ведь оно побуждает углубиться в себя, а там мы встречаемся с самой правдивой частью нашей личности. Вот почему многие люди так боятся молчания и не перестают говорить или не выключают радио и телевизор, — они не выносят тишину, тишина их пугает. Как говорил Паскаль, «все человеческие несчастья имеют один корень: неумение спокойно оставаться у себя в комнате».

«Дорогие братья и сестры, давайте научимся у святого Иосифа взращивать пространства тишины, в которых может проявиться другое Слово, то есть Иисус, Слово: слово Святого Духа, обитающего в нас и приносящего Иисуса. Это Слово узнать нелегко, ведь очень часто мы путаем его с тысячью голосов тревог, искушений, желаний и надежд, живущих в нас; но без этого упражнения, исходящего от практики безмолвия, может заболеть и наше слово… Вместо того чтобы излучать истину, оно может стать опасным оружием. Действительно, слова могут превратиться в лесть, хвастовство, ложь, злословие и клевету».

«Слова могут убить», – вновь отметил Папа Франциск. Если же мы, оставляя пространство для молчания, даем Святому Духу возможность возродить нас, утешить и исправить, то исцеляется и наш язык, исцеляются наши слова и наши решения.

Эту аудиенцию Папа Франциск тоже завершил молитвой к святому Иосифу:

«Святой Иосиф, человек безмолвия, ты, который в Евангелии не произнес ни единого слова, научи нас воздерживаться от пустословия, научи вновь понять ценность слов, которые назидают, ободряют, утешают и укрепляют. Будь близок к тем, кто страдает из-за словесных ран, клеветы и злословия, и помоги нам всегда соединять слова и дела. Аминь».



Источник: Vatican News