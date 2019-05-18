Тело основателя общин «Ковчег» и «Вера и свет» Жана Ванье предано земле во Франции

Утром 16 мая в посёлке Троли-Брей на севере Франции состоялись похороны основателя общин «Ковчег» и «Вера и свет» Жана Ванье, который скончался 7 мая в 90-летнем возрасте. Члены этих общин служат больным и отверженным более чем в 40 странах мира. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Литургический обряд совершил архиепископ Реннский Пьер д’Орнелла, представитель Католической Церкви в общине «Ковчег» на международном уровне. В похоронах приняли участие многие священники и религиозные деятели, в том числе епископ Бове Жак Бенуа-Гоннен и его предшественник, Преосвященный Жан-Поль Жаме, англиканский епископ Стивен Конвей и настоятель экуменической общины Тэзе брат Алоис.

В начале богослужения Высокопреосвященный д’Орнелла зачитал специальное послание Папы Франциска, называвшего покойного «человеком улыбки и встречи»: «Стараясь жить вместе с Христом, через Которого Бог взял на Себя все наши слабости, Жан Ванье добился, чтобы самых уязвимых и часто отвергаемых людей принимали и признавали братьями и сёстрами, уважая религиозные и общественные различия. Я прошу Господа хранить великую и прекрасную семью ‘Ковчега’ и надеюсь, что все общины будут верны евангельской интуиции Жана. Пусть они и впредь остаются местами праздника и прощения, сострадания и радости, показывая, что каждый человек – какими бы ни были его ограничения — любим Богом и призван участвовать в созидании братского, справедливого и бесконфликтного мира».

На похоронной Мессе были прочитаны библейские отрывки, которые сам Жан Ванье выбрал специально для этого дня и которые более полувека вдохновляли его в служении больным и инвалидам. В своей проповеди архиепископ Реннский подчеркнул: «Именно это Слово Божье направляло Жана в его встречах с отверженными, изгоями, заключёнными во всём мире: своими страданиями и мольбой о близости эти люди тронули и разбили сердце Жана. Благодаря им он лучше понимал всю глубину Божьего Слова, которое звучало в его сердце. Благодаря им это Слово в нём росло и заставляло страдать из-за разделений. Оно настоятельно призывало его трудиться во имя единства между христианами и мира между религиями. Благодаря этому Слову он понял, что человечность и бедность — это самый верный путь к единству, миру и братству».

Во время похорон звучали песнопения на английском и японском языках, возносились молитвы исламской традиции; знаком мира стал индийский жест «Намасте».