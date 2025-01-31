«Таинство надежды». Встреча сестер-монахинь Преображенской епархии. Часть 2 (+ ФОТО)

В Пастырском центре «Вифлеем» под Новосибирском продолжается ежегодная встреча членов женских монашеских Орденов и Конгрегаций посвященной Богу жизни, трудящихся в приходах Урала и Западной Сибири.

Тематика нынешней встречи — «Места и свидетели надежды в посвящённой Богу жизни». Разобраться в её многообразных аспектах сёстрам помогает специально приехавший из Санкт-Петербурга отец Якуб Блащишин SVD, уже не раз выступавший с важными докладами на наших епархиальных мероприятиях.

Сегодня — центральный день встречи, который продолжается двумя конференциями: «Имеющий надежду живет иначе; ему дарована новая жизнь» и «Пути надежды», которые затем сопровождают обсуждения в малых группах.



Слушайте проповедь отца Якуба на Св. Мессе 31 января о трех аспектах христианской надежды:



И смотрите некоторые сюжеты нынешней встречи и лица её участников в фоторепортаже сестры Дарьи Рассказовой, CSSE:

