В преддверии Дня посвященной Богу жизни началась встреча сестер-монахинь Преображенской епархии

С 30 января по 2 февраля в Новосибирске проходит ежегодная встреча членов женских монашеских Орденов и Конгрегаций посвященной Богу жизни, трудящихся в приходах Урала и Западной Сибири.

Организованная Советом сестер Преображенской епархии по благословению епископа Иосифа Верта, нынешняя встреча будет проходить как в Пастырском центре «Вифлеем», расположенном в поселке Мочище под Новосибирском, так и в самой столице Сибири.

Подобные мероприятия давно уже стали доброй традицией в нашей епархии, и обычно к ним бывают приурочены полезные семинары и конференции.

Тематика нынешней встречи отражена в ее плане: «Места и свидетели надежды в посвящённой Богу жизни». Разобраться в ее многообразных аспектах поможет преподаватель Высшей Духовной семинарии «Мария — Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге о. Якуб Блащишин SVD, уже не раз выступавший с важными докладами на наших епархиальных форумах.

В расписании нынешней встречи монашествующих значится также участие в участие во Всероссийском конгрессе под названием «Св. Мария, Матерь духовных призваний», который пройдет в Новосибирске в субботу 1 февраля с участием всех епископов-членов Конференции католических епископов России (ККЕР) и закончится вечером того же дня святой Мессой в 18-30.

На следующий день, в воскресенье 2 февраля, все участницы Встречи сестер будут присутствовать и молитвенно сопровождать торжественную Мессу с хиротонией вспомогательного епископа Штефана Липке, которая начнется в 11 часов в Кафедральном соборе Преображения Господня.