Сюжеты и лица участников Встречи сестер-монахинь Преображенской епархии (+ ФОТО)

В четверг 30 января в Пастырском центре «Вифлеем», расположенном в поселке Мочище под Новосибирском началась ежегодная встреча членов женских монашеских Орденов и Конгрегаций посвященной Богу жизни, трудящихся в приходах Урала и Западной Сибири.

Ранее мы уже сообщали, что тематика нынешней встречи — «Места и свидетели надежды в посвящённой Богу жизни». Разобраться в её многообразных аспектах сёстрам помогает специально приехавший из Санкт-Петербурга отец Якуб Блащишин SVD, уже не раз выступавший с важными докладами на наших епархиальных мероприятиях.

Также вчера в работе форума принял участие недавно назначенный вспомогательным епископом Преображенской епархии в Новосибирске владыка Штефан Липке SJ.

Сегодня семинар продолжается двумя конференциями: «Имеющий надежду живет иначе; ему дарована новая жизнь» и «Пути надежды», которые затем сопровождают обсуждения в малых группах.



Некоторые сюжеты нынешней встречи и лица её участников представлены в импровизированном фоторепортаже сестры Ирины Чичеровой, SAC: