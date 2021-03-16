Святой Престол придал официальный статус Нокскому святилищу в Ирландии

Официально провозглашение международного богородичного и евхаристического святилища состоится 19 марта, в торжество Святого Иосифа, посредством специального видеопослания Папы Франциска. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Святой Престол придал официальный статус базилике Девы Марии Нокской в Ирландии, провозгласив ее международным богородичным и евхаристическим святилищем. Об этом объявил архиепископ Майкл Нири, ординарий митрополии Туама, на территории которой расположено место безмолвного явления 151 год назад Пресвятой Девы Марии со святым Иосифом и святым Иоанном Крестителем. В ходе этого явления они были обращены к алтарю, на котором находились Агнец и Распятие. Официально провозглашение международного богородичного и евхаристического святилища пройдет 19 марта, в торжество Святого Иосифа, посредством специального видеопослания Папы Франциска.

Почитание Нокской Богоматери получило одобрение Церкви в 1936 году, после того, как экспертная комиссия признала подлинно сверхъестественный характер явления в Ноке. На месте явления происходили многочисленные чудеса и исцеления, а в 2019 году Церковь в Ирландии официально подтвердила действительность исцеления здесь женщины с рассеянным склерозом. Она была полностью парализована и внезапно исцелилась, начав ходить, после благословения больных Пресвятыми Дарами.