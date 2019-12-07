Святой Престол отложил беатификацию американского архиепископа Фултона Шина

Святой Престол отложил на неопределенный срок беатификацию американского архиепископа и знаменитого радио- и телепроповедника Фултона Шина. Об этом объявил епископ Преории – родной епархии Фултона Шина, где должны были состояться торжества в честь его прославления. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на CNA.

Ранее Папа Франциск одобрил беатификацию Фултона Шина, и провозглашение его блаженным было намечено на 21 декабря. Однако 2 декабря Ватикан отложил беатификацию «по просьбе нескольких членов епископской конференции», сообщили в епархии Преории. «Епископ Дэниэл Дженки глубоко опечален этим решением и переживает за многих верующих, преданных Шину», – говорится в пресс-релизе епархии. Но при этом «епископ твердо убежден в великой святости» Фултона Шина и «уверен, что он будет беатифицирован».

4 декабря стало известно, что с просьбой отложить беатификацию Шина в Ватикан обратился епископ Рочестера Сальваторе Матано. Епархия Рочестера (где Шин был ординарием в 1966-69 гг.) подтвердила, что епископ Матано действительно просил у Святого Престола «больше времени» для рассмотрения дела Шина. Как заявляют в епархии, необходимо более тщательное изучение вопроса о том, какой была роль Шина при назначении на приходы священников (в том числе подозреваемых в домогательствах к несовершеннолетним). «Епархия Рочестера провела свое расследование и пришла к выводу, что необходимо, не бросая тень сомнения, уделить делу архиепископа Шина больше внимания», – говорится в сообщении.

Фултон Шин (1895-1979) почти 40 лет вел католические программы – сначала на национальном радио США, а после на телевидении, заслужив несколько наград Emmy и славу одного из первых «телеевангелистов» Америки. С 1951 по 1966 год он был вспомогательным епископом Нью-Йорка, а после был назначен на кафедру Рочестера. Шин ушел на покой по достижении 75-летнего возраста и был возведен в достоинство архиепископа с титулярной кафедрой Ньюпорта. Дело о беатификации архиепископа Шина было открыто в 2002 году по решению Папы Бенедикта XVI.