Священник Вадим Ладыгин: «Разрешите Богу вас полюбить!»

«Жаждущие! идите все к водам;

даже и вы, у которых нет серебра,

идите, покупайте и ешьте;

идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко.

Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб,

и трудовое свое за то, что не насыщает?

Послушайте Меня внимательно и вкушайте благо,

и душа ваша да насладится туком».

(Ис 55,1-2).

— Чего я жажду?

— Как утоляю эту жажду?

— Я, вообще, жажду?

— Чего жажду я?

Все мы – жаждущие так или иначе, осознаём ли это или нет, ищем ли Бога или нет. В самой своей глубине мы жаждем именно Бога, и только Он может утолить нашу жажду до конца, в полноте.

И наш Бог – это Пресвятая Троица, Которую невозможно понять до конца. Это тайна, но не закрытая для понимания, а Тайна, которая являет Себя, открывает Себя постоянно. Так открывает Себя Бог: Отец и Сын, и Дух Святой, Единый Бог в Трех Лицах, Которые равны между Собою в Своём достоинстве. В Символе веры мы читаем, что все Три являются Богом Одним, Богом Единым.

— Бог Отец – безначальное Начало всего, Он рождает, Он всё создаёт, Он Творец, Он Родитель, Он само Добро, Благость, Само Совершенство, Он всемогущ и вездусущ.

— Сын, Иисус Христос – Бог, равный Отцу Господь, не является богом «второго сорта». Бог-Слово, Второе Лицо Пресвятой Троицы принёс Себя в жертву, пришёл нас искупить и спасти, чтобы мы по праву могли называть Бога Отцом. Иисус Христос являет нам Лик Отчий, показывает нам Отца. Он пришёл, чтобы мы воочию увидели и, наконец, поверили, что наш Небесный Отец – не угрюмый, мрачный старик, не суровый деспот, не бухгалтер, подсчитывающий наши грехи, не прокурор, ищущий поводов для обвинения, а Бог-ЛЮБОВЬ. Как порой нам трудно бывает это принять и уверовать, осознать, что Бог любит всех нас, и лично меня таким, какой я есть, со всеми моими страхами, ограничениями, слабостями, грехами, хорошими, добрыми и негативными чертами, которые у меня имеются.

— Дух Святой – Третье Лицо Пресвятой Троицы, Символ веры исповедует Его Господом Животворящим, от Отца и Сына исходящим, Которому подобают такие же поклонение и слава, как и двум другим Божественным Лицам. Дух Святой – это Тот, Кто соединяет нас с горним миром, возводит нас от существования к полноценной жизни, утешает нас, обращает, очищает и направляет к Богу.

Любое высказывание о Троице недостаточно. Любое высказывание о Троице не может в полной мере выразить, Кто есть Троица, Каков Он, наш Бог. Мы призваны бесконечно постигать Бога и в этой жизни, и в будущей. Но даже делая это вечно, мы так и не доберемся до последних оснований бесконечной Божественной Глубины. Бог – это безначальная и бесконечная новизна, свежесть, красота, то, что вечно будет привлекать и удивлять.

И самое важное для нас, то, что нам жизненно необходимо открыть, заключается в одной краткой фразе: Бог есть бескорыстная и безусловная Любовь! Отношения в Троице – это любовь. Отношения могут быть там, где есть личности. Три Лица Пресвятой Троицы – это три Личности, составляющие Семью. В отношениях между Лицами Пресвятой Троицы царит одна только любовь. Они полны ею, Они переполнены ею, Они не в состоянии сдержать её, и потому она (любовь Бога) естественным образом стремится пролиться также и на нас, и это происходит постоянно. Все мы призваны открыть для себя именно такого Бога, обнаружить Его присутствие в конкретных событиях нашей жизни, убедиться, что Бог – Отец, Сын и Дух Святой – есть Любовь: любовь ко мне, к вам, к каждому человеку. Эта Любовь, Которая принимает нас, слабых, грешных, заблуждающихся, совершающих ошибки, и именно таких нас Бог Отец примет и обнимет двумя Своими Руками, коими есть Сын и Дух Святой. Бог жаждет нашего спасения, Он постоянно ищет нас, стучится в наши двери и терпеливо ожидает, пока мы ответим Ему, скажем Ему «да», впустим Его к себе. Вот какое смирение присуще Богу, и это всё ради нас, ради спасения каждого человека!

И только приняв такую любовь Бога, т.е. позволив Богу нас простить, принять и полюбить, мы сможем полюбить Его сами: полюбить Единую Пресвятую Троицу, полюбить самих себя и тех, кто рядом. Притча о блудном сыне или, точнее, о милосердном Отце, являет нам безусловную любовь Бога, Который хочет только любить, Который не высказывает нам никаких претензий, Который желает лишь одного: чтобы Его непутёвый сын обратился и нашёл дорогу к родному дому. Такое возвращение, коль оно происходит, становится для Бога праздником. Как вам такой Бог?

«А отец сказал рабам своим:

принесите лучшую одежду

и оденьте его,

и дайте перстень на руку его

и обувь на ноги;

и приведите откормленного теленка, и заколите;

станем есть и веселиться!

Ибо этот сын мой был мертв и ожил,

пропадал и нашелся.

И начали веселиться».

(Лк 15,22-24)

«Дай нам, Господи, каждый день открывать Тебя в событиях, в людях, через слова, дела и мысли, чтобы раз за разом убеждаться, что Ты – Бог, Который бесконечно нас любит и не желает для Себя ничего иного, как только любить нас здесь, на земле, и в грядущей жизни вечной. Помоги нам, Боже, поверить в это и этим жить. Аминь».