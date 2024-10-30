Свящ. Антонио Спадаро SJ об энциклике Dilexit nos: милосердие – сердце учения Папы

Новая энциклика является ключом к пониманию всего понтификата и духовности Франциска, считает заместитель секретаря Дикастерии по культуре и образованию отец Антонио Спадаро SJ.

Чтобы понять духовность Папы Франциска, важно помнить, что Юбилей Милосердия был очень важным этапом его понтификата. «Тема милосердия, то есть сердца, которое становится близким, глубоко любящего (…), находится в центре деятельности Папы, основанной на проницательности», — отметил итальянский иезуит в комментарии для Vatican News.

Франциск всегда чувствовал себя «грешником, спасенным Божьей любовью». Я помню, как он говорил об этом в первом интервью в начале своего понтификата. Поэтому его приоритетом является любовь к Богу, и обращение – плод этой любви», – сказал священник, подчеркнув, что понтифик придает значение непосредственным отношениям с Иисусом, пониманию любви Христа, которая позволяет нам больше любить в ответ и следовать Ему.

«Написание энциклики о сердце говорит, что вхождение в Сердце Христово позволяет нам почувствовать, что мы любимы человеческим сердцем, полным чувств — таких же, как и наше собственное. В этом смысле духовность Франциска далека от бестелесной и окаменевшей», — добавил иезуит.

Священник также подчеркнул, что социальное учение Святейщего Отца является прямым следствием его духовности, духовности Сердца Христова. Об этом ясно говорит сам Папа Римский в своем документе, отмечая, что мы должны помиловать израненную землю.

«В этой энциклике он показывает Иисуса, Который протягивает руку и исцеляет… И благодаря Его любви мы можем строить узы братства, а также вместе заботиться о нашем общем доме. Поэтому я бы не делал различия между социальным и духовным учением Папы. Несомненно, сердце является центром как духовного, так и социального учения Франциска», — заявил отец Спадаро.

Заместитель секретаря ватиканского департамента считает, что понтифик выбрал именно этот момент для написания энциклики Dilexit nos, поскольку чувствует, что «общество теряет дух», выражением чего является, с одной стороны, расширение безразличия, жестокости и конфликтов, а с другой, стремление людей к эффективности, рациональности, жизни в «умном» формате, в котором часто нет места радушию.