Свящ. Антонио Спадаро SJ об энциклике Dilexit nos: милосердие – сердце учения Папы

Свящ. Антонио Спадаро SJ об энциклике Dilexit nos: милосердие – сердце учения Папы

Октябрь 30, 2024

Новая энциклика является ключом к пониманию всего понтификата и духовности Франциска, считает заместитель секретаря Дикастерии по культуре и образованию отец SJ.

Чтобы понять Папы Франциска, важно помнить, что Юбилей Милосердия был очень важным этапом его понтификата. «Тема милосердия, то есть сердца, которое становится близким, глубоко любящего (…), находится в центре деятельности Папы, основанной на проницательности», — отметил итальянский иезуит в комментарии для Vatican News.

Франциск всегда чувствовал себя «грешником, спасенным Божьей любовью». Я помню, как он говорил об этом в первом интервью в начале своего понтификата. Поэтому его приоритетом является любовь к Богу, и обращение – плод этой любви», – сказал священник, подчеркнув, что понтифик придает значение непосредственным отношениям с Иисусом, пониманию любви Христа, которая позволяет нам больше любить в ответ и следовать Ему.

«Написание о сердце говорит, что вхождение в Сердце Христово позволяет нам почувствовать, что мы любимы человеческим сердцем, полным чувств — таких же, как и наше собственное. В этом смысле духовность Франциска далека от бестелесной и окаменевшей», — добавил иезуит.

Священник также подчеркнул, что социальное учение Святейщего Отца является прямым следствием его духовности, духовности Сердца Христова. Об этом ясно говорит сам Папа Римский в своем документе, отмечая, что мы должны помиловать израненную землю.

«В этой энциклике он показывает Иисуса, Который протягивает руку и исцеляет… И благодаря Его любви мы можем строить узы братства, а также вместе заботиться о нашем общем доме. Поэтому я бы не делал различия между социальным и духовным учением Папы. Несомненно, сердце является центром как духовного, так и социального учения Франциска», — заявил отец Спадаро.

Заместитель секретаря ватиканского департамента считает, что понтифик выбрал именно этот момент для написания энциклики , поскольку чувствует, что «общество теряет дух», выражением чего является, с одной стороны, расширение безразличия, жестокости и конфликтов, а с другой, стремление людей к эффективности, рациональности, жизни в «умном» формате, в котором часто нет места радушию.

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