Суд в Британии восстановил на работе медсестру-католичку, уволенную за ношение нагрудного крестика

Суд назвал решение больничного руководства «откровенно дискриминационным». Чернокожая католическая медсестра Мэри Онуоха была уволена руководством британского больничного фонда за ношение нагрудного крестика, однако суд по трудовым спорам выступил в защиту ее прав, назвав решение об увольнении «откровенно дискриминационным», передает Седмица со ссылкой на CNA.

Правозащитная группа «Христианский концерн» приветствовала вердикт суда как «знаковое решение», закрепляющее важнейшее право на защиту от дискриминации со стороны работодателей в связи с «разумными проявлениями» веры служащих на рабочем месте.

Онуоха была вынуждена оставить работу медсестры, аттестованной Национальной службой здравоохранения (NHS), в больнице Кройдонского университета в южном Лондоне в июне 2020 года. До увольнения она два года боролась со своими работодателями, отстаивая свое право носить крестик. Правозащитники «Христианского юридического центра», правовой службы Христианского концерна, помогли ей составить и подать иск в суд по трудовым спорам против Фонда здравоохранения Кройдонского университета.

На слушании в октябре 2021 года юристы фонда утверждали, что ношение цепочки с крестом повышает риск заражения, однако суд пришел к выводу, что подобный риск «пренебрежимо мал». Суд также указал, что защите «не удалось представить убедительного объяснения того факта, что религиозные головные уборы – в том числе хиджабы и тюрбаны – разрешены дресс-кодом и правилами внешнего вида сотрудников больничного фонда, в то время как тоненькая цепочка с крохотной подвеской религиозного значения ими запрещена».

Юристы Христианского концерна сообщили, что Мэри Онуоха, уроженка Нигерии, проживающая в Великобритании с 1988 года, восприняла справедливое решение суда с огромной радостью и облегчением. «С самого начала мы усматривали в этом деле наглое посягательство бюрократов NHS на право преданной и трудолюбивой медсестры носить крестик – всемирно признанный и почитаемый символ христианской веры, – говорит Андреа Уильямс, исполнительный директор Христианского юридического центра. – Отрадно видеть, что высокий суд признал эту истину. Сложилась странная ситуация, когда опытную медсестру во время пандемии принуждали сделать трудный выбор между своей верой и любимой профессией. Теперь любому работодателю придется дважды подумать, прежде чем посягать на право работников носить кресты на рабочем месте. Это можно будет делать только по конкретным и убедительным причинам в связи с охраной здоровья и безопасности работников. Теперь уже работодателям не удастся отделываться стандартными общими штампами о рисках заражения и угрозах здоровью и безопасности персонала».

Хроника трудовых споров в Великобритании приводит целый ряд громких дел, когда работодатели требовали от сотрудников прикрывать или снимать нагрудные кресты. Так, в 2013 году Европейский суд по правам человека вынес решение в защиту права коптской христианки Нади Эвейды на ношение крестика из белого золота во время работы в компании British Airways, отклонив аргументы работодателей. Однако известны и противоположные решения. Так, суд отказал в защите права на ношение цепочки с крестом медсестре Ширли Чаплин, работающей в Королевской больнице NHS Девона и Эксетера, приняв во внимание доводы работодателя о том, что крест недопустим по правилам охраны здоровья и безопасности сотрудников, хотя она проносила его на работе целых 30 лет. «Мы счастливы, что суд вынес решение в пользу Мэри и восстановил справедливость в этом вопросе, – подчеркивает Уильямс. – Тем самым суд косвенно оправдал и Ширли Чаплин, которая безуспешно боролась за свободу носить цепочку с крестом 10 лет назад».