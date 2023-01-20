Старейшая жительница Земли – монахиня, помогавшая сиротам и старикам, умерла в 118 лет

На 119-м году жизни умерла старейшая жительница Земли – французская монахиня сестра Андрэ (в миру Люсиль Рандон), Она скончалась в доме престарелых Sainte-Catherine-Labouré, где жила в последние годы, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на Global Ornhodox и AFP.

Сестра Андрэ была признана старейшей жительницей планеты в апреле 2022 года.

Люсиль Рандон родилась на юге Франции 11 февраля 1904 года. В молодости она работала учительницей и гувернанткой. Ее крестили в 26 лет, в 41 год она перешла из протестантизма в католичество и стала послушницей в монастыре, принадлежавшем конгрегации Дочерей милосердия, основанной святым Викентием де Полем.

В 1945 году Люсиль начала работать в больнице города Виши, помогая там сиротам и старикам. Ее труд в больнице продолжался 28 лет, после этого она поступила в монастырь в Савойе, а последние годы жизни провела в другом монастыре, в Тулоне. С начала 2010-х годов сестра Андрэ утратила зрение и возможность передвигаться без инвалидной коляски. Несмотря на это, в доме престарелых сестра Андре продолжала заботиться о других пожилых людях, многие из которых были гораздо моложе нее.

Сестра Андрэ, прожившая 118 лет и 340 дней, считается четвертой из долгожителей, чей возраст был официально зафиксирован. Также ее называли старейшей в мире монахиней и самым старым человеком, перенесшим ковид, причем без видимых симптомов.