Стали известны время проведения и тема XVI Генеральной Ассамблеи Синода епископов

Святой Престол обнародовал время проведения и тему следующего Синода епископов. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В полдень 7 марта генеральный секретарь Синода епископов кардинал Лоренцо Балдиссери выступил с официальным сообщением: Папа Франциск созовёт XVI очередную Генеральную Ассамблею Синода епископов в октябре 2022 года. Встреча иерархов будет посвящена теме «На пути к синодальной Церкви: сопричастность, участие и миссия».

Предыдущая, XV Генеральная ассамблея Синода епископов проходила в Ватикане в октябре 2018 года на тему «Молодёжь, вера и распознавание призваний».