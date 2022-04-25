Слово Папы Франциска перед молитвой Regina Coeli во 2-е воскресенье Пасхи. 24 апреля 2022 г.

«Лучше иметь несовершенную, но смиренную веру, которая всегда возвращает к Иисусу, чем сильную, но самонадеянную веру, которая делает гордыми и высокомерными», — сказал Папа перед чтением молитвы Regina Coeli 24 апреля. Передает русская служба Vatican News.

Размышляя над Евангелием дня, в котором говорится о двух явлениях воскресшего Иисуса ученикам, затаившимся в Иерусалимской горнице, и о встрече с Фомой, Святейший Отец предложил сосредоточиться на двух персонажах: сначала на апостоле Фоме, затем на Иисусе. Напомнив, что апостол Фома не присутствовал при первом явлении Господа и не верил, что Господь действительно воскрес, пока не стал непосредственным свидетелем второго явления через восемь дней, Папа отметил, что Фома представляет всех нас, поскольку и нам, подобно Фоме, порой трудно поверить в то, что Иисус воскрес, мы тоже желаем увидеть конкретный знак присутствия и любви Господа.

Мы не должны стыдиться своих сомнений, добавил Папа, так как история Фомы учит нас, что «Господь не ищет совершенных христиан, которые никогда не сомневаются и всегда демонстрируют непоколебимую веру».

«Приключение веры» отмечено «светом и тенью», пояснил Папа, «иначе что это была бы за вера? Она знает времена утешения, порыва и рвения, но также минуты усталости и сомнений». Евангелие показывает нам «кризис» Фомы, чтобы сказать нам, что мы не должны бояться кризисов жизни и веры. Здоровый кризис в нашей духовной жизни может смирить нас, сказал Папа, и помочь увидеть, что мы нуждаемся в Боге и должны всегда искать Его, как это сделал Фома, чтобы прикоснуться к ранам Господа и заново ощутить Его любовь.

Папа Франциск напомнил, что Иисус дважды являлся ученикам, показывая, что Господь не отступает и не устает от наших сомнений и слабостей. Даже если наша дверь закрыта, Господь возвращается, чтобы помочь рассеять наши страхи и сомнения, и позволяет увидеть Его раны, «знаки Его любви, которая приняла наши слабости».

Испытывая усталость или переживая кризис, мы должны помнить, что «воскресший Иисус желает вернуться и остаться с нами», и Он только ждет, чтобы мы искали Его, взывали к Нему, даже выражали, как Фома, свои сомнения или неверие, чтобы Он помог нам преодолеть их Своей терпеливой и милосердной любовью. Он приходит открыть горницы наших страхов, нашего неверия, чтобы дать нам еще одну возможность:

«Иисус есть Господь “других возможностей”: Он всегда дает нам еще один шанс. Давайте пообещаем себе в следующий раз, когда мы устанем, искать Иисуса, вернуться к Нему, к Его прощению, к тем ранам, которые нас исцелили. Таким образом, мы также станем способны к состраданию, к тому, чтобы подходить к ранам других людей без жесткости и предрассудков».

В заключение Папа воззвал к Пресвятой Богородице, Матери милосердия, дабы Она сопровождала «нас на пути веры и любви».