Слово Папы Франциска перед молитвой Regina Caeli в 5-е воскресенье Пасхи, 7 мая 2023 года, Ватикан, площадь Святого Петра

7 мая полуденную молитву «Царица Небесная» Папа Франциск предварил размышлением над воскресным Евангелием (Ин 14,1-12), в котором приводится последняя речь Иисуса перед крестной смертью. Услышав ее, ученики тревожатся, но Господь ободряет их. Передает русская служба Vatican News.

«Христос их не оставляет, но собирается приготовить для них место и направить к этой цели, – подчеркнул Епископ Рима. – Таким образом Господь указывает сегодня всем нам на прекрасный пункт назначения, и в то же время Он разъясняет, как именно туда попасть, показывая путь, по которому идти».

Иисус собирается приготовить место, обитель, дом Отца, где найдется место каждому, где каждый будет принят, любим и утешен теплом объятий. Христос не отделил Себя от учеников, но открыл перед ними дорогу, предвосхищая конечную цель: встречу с Богом.

Мы не должны терять из виду эту величайшую цель, подчеркнул Папа, даже если сегодня рискуем забыть о ней, о главных, важных вопросах: куда мы идем, к чему направляемся, ради чего стоит жить? Без этих вопросов мы лишь ограничиваем жизнь настоящим, тогда как наша отчизна – небеса.

Определив заново цель, необходимо задаться вопросом: «Как туда попасть?», сказал далее Папа и отметил, что иногда, «особенно когда перед нами стоят большие проблемы и кажется, что зло сильнее», мы спрашиваем себя, что именно нужно делать.

«Послушаем ответ Иисуса, – призвал Епископ Рима. – Сам Господь есть путь, которым нужно следовать, чтобы жить в истине и иметь жизнь в изобилии». Христос есть путь, и поэтому вера в Него – это не «пакет идей», а дорога, которую нужно пройти, это – путешествие вместе с Ним.

В конце обращения Папа призвал христиан «взирать на Небеса, помнить о цели и размышлять над призванием к вечности и встрече с Богом. Пресвятая Дева Мария, уже достигшая цели, следуя за Иисусом, да укрепит нашу надежду».