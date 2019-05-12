Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Царица Небесная» в 4-е воскресенье Пасхального времени (Доброго Пастыря). 12 мая 2019 г., площадь Святого Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В сегодняшнем Евангелии (Ин 10,27-30) Иисус рекомендует Себя в качестве истинного пастыря Божьего народа. Он говорит об отношениях между Ним и Его стадом, то есть Его учениками, и настаивает на том, что эти отношения имеют взаимный характер. «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей» (Ин 10,27-28). Прочитывая со вниманием эту фразу, мы видим, что деятельность Иисуса имеет ряд конкретных аспектов: Он говорит, Он знает, Он дает вечную жизнь и Он же охраняет.

Добрый Пастырь — Иисус — внимателен к каждому из нас, Он ищет нас, любит нас, обращается к нам со Своим словом, проникая в сокровенные глубины наших сердец, наших желаний и наших надежд, а, вместе с тем, и наших неудач, и наших разочарований. Он принимает нас и любит такими, какие мы есть, с нашими добродетелями и нашими пороками. Каждому из нас он дарит «вечную жизнь», то есть дает нам возможность жить полноценной жизнью, которой нет конца. Кроме того, Он защищает нас и с любовью пасет нас, помогая нам следовать по труднопроходимым тропам и рискованным маршрутам, как это порой случается в жизни.

Глаголам и жестам, демонстрирующим манеру обхождения с нами Иисуса-Пастыря Доброго, соответствуют глаголы, относящиеся к овцам: они «слушают Мой голос», «следуют за Мною». Это действия, служащие примером того, как именно мы должны отвечать на деликатное и чуткое обращение с нами Господа. Действительно, слушать и узнавать Его голос, это значит поддерживать с Ним близкие отношения, питаемые молитвой и поддерживаемые встречей нашего сердца с Сердцем Божественного Учителя и Пастыря наших душ. Эта близость приумножает наше желание следовать за Ним, выбираясь из лабиринта ложных путей, оставляя эгоистическое поведение, для того, чтобы продвигаться по новым путям братства, принося в дар себя самих, чтобы тем самым становиться похожими на Него.

Не забудем, что Иисус — это единственный в своем роде Пастырь, Который беседует с нами, знает нас лично, одаривает нас жизнью вечной и защищает нас. А мы — стадо Его, и нам следует всего лишь приложить усилия, чтобы услышать голос Его, в то время как Он с любовью всматривается в сокровенное наших сердец. И из этой неразрывной близости с нашим Пастырем проистекает радость следования за Ним, когда мы позволяем Ему привести нас к полноте жизни вечной.

Так обратимся же теперь к Марии, Матери Христа, Доброго Пастыря. Она, Кто немедленно откликнулась на Божий призыв, да поможет в первую очередь тем, кто был призван к священству и монашеству, чтобы они с радостью и готовностью восприняли предложение Христа стать Его ближайшими сотрудниками в возвещении Евангелия и в служении Царству Божьему в нынешнее время.

Перевод «Сибирской католической газеты»