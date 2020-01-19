Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» во 2-е Рядовое воскресенье. 19 января 2020 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Второе воскресенье Рядового времени непосредственно соотносится с праздниками Богоявления и Крещения Иисуса. Евангельские чтения (в год A это Ин 1,29-34) продолжают развивать тему Богоявления. Приняв Крещения в реке Иордан, Иисус был помазан Святым Духом, сошедшим на Него с небес, а глас Небесного Отца поименовал Его Сыном Божиим (ср. Мф 3,16-17). Евангелист Иоанн, в отличие от трех других евангелистов, не воспроизводит фактическую канву этих событий, зато приводит свидетельство Иоанна Крестителя. Иоанн был первым свидетелем Христа. Бог призвал его и приготовил к исполнению этой миссии. Креститель не стал сдерживать настойчивого желания свидетельствовать об Иисусе. Он заявил: «Я видел и засвидетельствовал» (Ин 1,34). Иоанн увидел что-то поистине потрясающее: возлюбленного Сына Божия, солидарного с грешниками. Святой Дух помог ему уяснить неслыханную новизну этой вести, произведенный ею настоящий переворот. Действительно, в то время, как во всех религиях именно человек что-то отдает Богу, приносит жертву Ему, в случае Иисуса Сам Бог приносит в жертву Своего Сына ради спасения человечества. Иоанн выражает свое восхищение и согласие с этой столь восхитительной новизной, принесенной Иисусом, и делает это с помощью многозначительной фразы, которую мы повторяем в ходе каждой св. Мессы: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Ин 1,29).

Свидетельство Иоанна Крестителя побуждает нас раз за разом начинать заново свой путь веры: начинать от Иисуса Христа, преисполненного милосердия Агнца, дарованного нам Небесным Отцом. Необходимо позволить неожиданному решению Бога встать на нашу сторону, быть солидарным с нами, грешниками, спасти мир от зла, полностью приняв его на Себя, непрестанно удивлять нас.

Научимся от Иоанна Крестителя не считать, будто мы уже знаем Иисуса, будто Он досконально известен нам (ср. Ин 1,31). Это не так. Остановимся на Евангелии, быть может, посредством созерцания иконы Христа, этого Святого Лика. Будем созерцать его физическим зрением, но еще более сердцем. Позволим Святому Духу обучать нас. Это Святой Дух свидетельствует нам в глубине нашего сердца: это Он! Это Сын Божий, ставший Агнцем, принесенным в жертву любви! Он и только Он взвалил на себя грех мира, страдал из-за него и искупил его. Он также взял на Себя и мои грехи. Все грехи. Он взял их все на Себя и забрал их у нас, чтобы мы наконец-то смогли стать свободными, чтобы мы больше не были рабами зла. Да, мы всё еще бедные грешники, но уже не рабы – мы сыновья, мы дети Бога!

Так пусть же Дева Мария даст нам силы свидетельствовать о Ее Сыне Иисусе, возвещать Его нашей радостью и нашей свободной от зла жизнью, а также словом, исполненным прекрасной и благодарной веры!

Перевод «Сибирской католической газеты»