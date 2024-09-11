Словакия усиливает меры безопасности из-за угроз в адрес католических храмов

Полиция Словакии приняла дополнительные меры по обеспечению безопасности католических храмов в Кошицком крае на востоке республики в связи с поступившими в их адрес угрозами, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство TASR.

Угрозы в адрес храмов, расположенных в Кошицком крае, с 6 сентября поступают по электронной почте в форме анонимных писем. Полиция информирует, что принятые меры безопасности эффективны и ситуация находится под контролем.

Повышенные меры безопасности в связи с поступившими по электронной почте угрозами также были приняты в международном аэропорту Братиславы. Подробности не сообщаются. Аэропорт столицы принимает и отправляет рейсы согласно расписанию.

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В свою очередь, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя поступающие в адрес различных организаций страны электронные письма с угрозами минирования, заявил:

«Государство принимает меры безопасности в связи с поступающими угрозами. Это может быть ненужное усилие, потому что, с наибольшей вероятностью, речь идет о бессмыслице. Кто-то насмехается над правительством и государством, [желая причинить] ущерб».

В Словакии с прошлого вторника сотни организаций, включая школы, аэропорты и храмы, получают по электронной почте письма с угрозами минирования. Аналогичные угрозы поступают в соседней Чехии.



(На фото — Кафедральный собор Святой Елизаветы Венгерской в городе Кошице, Словакия)