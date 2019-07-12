Скончался Венсан Ламбер, в судьбе которого принимал участие Папа Франциск

Утром 11 июля в больнице Реймса на севере Франции скончался 42-летний Венсан Ламбер, парализованный в результате дорожно-транспортного происшествия; долгие годы он прожил в искусственной коме. После продолжительных судебных разбирательств 9 дней назад Венсан был отключён от системы энтерального питания и гидратации. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Сегодня Папа Франциск написал сообщение в социальной сети «Твиттер»: «Пусть Бог Отец примет Венсана Ламбера в Свои объятья. Давайте не будем строить цивилизацию, которая уничтожает людей, чья жизнь, как считается, больше не стоит того, чтобы быть прожитой: любая жизнь всегда имеет ценность».

Жизни инвалида ничего не угрожало: более десяти лет он находился, по мнению одних, в состоянии минимального сознания, по мнению других, в вегетативном состоянии. Решение об остановке системы жизнеобеспечения было принято 2 июля: Кассационный суд отменил решение Апелляционного суда о продолжении ухода в ожидании заключения Комитета ООН по правам инвалидов (КПИ). Ранее ООН призывала Францию рассмотреть это дело в течение шести месяцев.

Родители Венсана, Пьер и Вивиан, вели отчаянную борьбу за жизнь сына в судебных инстанциях, чтобы ему не отключали искусственное питание и гидратацию. Потеряв Венсана, они сказали, что теперь «настало время траура и воспоминаний, но также и время размышлений об этом государственном преступлении». Пьер и Вивиан заявили, что их сын был «убит по вине государства, убит врачом, отказавшимся от клятвы Гиппократа». Супруга Венсана Рашель, а также лечащие врачи были против позиции его родителей, санитары считали «неразумным упрямством» сохранение жизни больному. Для других же неоправданным было упорство в смертном приговоре пациенту.

За день до трагического события Папа Франциск написал сообщение в сети «Твиттер»: «Помолимся о больных, которых бросили и оставили умирать. Общество человечно, если оно защищает жизнь, каждую жизнь, от начала и до конца, — не выбирая, кто достоин или не достоин жить. Врачи обязаны служить жизни, а не отнимать её».

11 июля – также в «Твиттере» – опубликовала заявление Папская Академия жизни: «Монсеньор Палья и Папская Академия жизни молятся о семье Венсана Ламбера, о врачах и обо всех вовлечённых в это событие. Смерть Венсана Ламбера и его история – это крах нашей человечности».

«Мы с горечью восприняли известие о кончине Венсана Ламбера, – говорится в заявлении исполняющего обязанности директора Ватиканского зала печати Алессандро Джизотти. – Мы молимся, дабы Господь принял его в Своей обители, выражаем близость его близким и всем, кто до последнего момента посвящал себя заботе о нём с любовью и преданностью. Ещё раз подтверждаем сказанное Святейшим Отцом об этом трагическом событии: Бог – единственный Господин жизни от её начала до естественного конца, и наш долг – охранять её всегда, не поддаваясь культуре отбросов».

В связи со смертью Венсана Ламбера высказался генеральный секретарь Епископской конференции Франции Тьерри Маньен: от имени поместной Церкви он выразил глубокую скорбь.