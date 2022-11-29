Синодальный путь в Германии: итоги и сомнения

Стали известны подробности выступлений куриальных префектов и главы немецкого епископата во время встречи, посвященной спорным вопросам «синодального пути» в Германии. Передает русская служба Vatican News.

«Поместные Церкви живут и процветают внутри и благодаря Вселенской Церкви, и если они оказываются разделенными внутри церковного тела, то они ослабевают, деградируют и умирают»: таков основной посыл речи кардинала-префекта Департамента вероучения Луиса Франсиско Ладариа Феррера, который выступил на межведомственной куриальной встрече с участием немецких епископов, организованной по итогам поместного синодального пути в Германии. Он начался еще задолго до всеобщего синодального пути и был вдохновлен покаянием поместной Церкви за сексуальные злоупотребления духовенства.

Кардинал Ладариа взял за основу своего выступления Послание Святейшего Отца странствующему Народу Божьему в Германии и подчеркнул необходимость постоянного поддержания живого единства внутри Церкви.

Иерарх выразил определенную обеспокоенность итогами синодального пути в Германии. Во-первых, он отметил необходимость разработки общего итогового документа, поскольку до сих пор были выработаны лишь «утверждения общего характера», выражающие «позицию народа Божьего» без четких ссылок на научные и социологические исследования, без указания конкретных имен богословов, на которых опирались участники синодального пути.

Во-вторых, кардинал Ладариа видит в результатах пройденного пути «сведение тайны Церкви к простому институту власти», как будто Церковь – это «организация, структурно производящая сексуальные злоупотребления», с неясной доктриной о миссии епископов и поместной Церкви в целом.

Третье сомнение касается взгляда на сексуальную сферу человека: по итогам обсуждения на синодальном пути этот взгляд значительным образом расходится с церковным учительством. Префект Департамента вероучения видит в этом серьезную проблему для верных, которые оказались перед лицом сомнений в отношении якобы ошибочных наставлений Церкви.

Четвертое сомнение, которое выразил кардинал Ладариа, относится к теме роли женщин в Церкви и идеи о возможности их священнического рукоположения. И в этом синодальный путь в Германии «оказался не на высоте герменевтической дискуссии вокруг утверждений учительства», сводя все к вопросу уважения достоинства женщин в Католической Церкви. «Позиция учительства, — пояснил Ладариа, — в действительности более специфична. Решающим пунктом в этом смысле является не то, что в Католической Церкви женщины не могут быть допущены к священническому рукоположению; речь идет о том, как принять истину, в силу которой Церковь никоим образом не правомочна рукополагать женщин в священники».

Наконец, Ладариа выразил обеспокоенность по поводу «забвения» в отношении служения епископского учительства в Церкви. Никоим образом недопустимо уподоблять этому учительству другие служения, например, служение богословов или экспертов в различных науках.

Обращаясь к немецкому епископату, со своей стороны кардинал-префект Департамента по делам епископов Марк Уэлле отметил, что основной причиной созыва синодального пути в Германии был скандал сексуальных злоупотреблений в Церкви, на который епископы отреагировали «по-немецки», привлекая ресурсы веры и науки, чтобы положить конец этому «нравственному и институциональному краху». Однако работы синодального пути выявили «серьезные трудности с точки зрения антропологии, пастырства и экклесиологии», так что многие говорят о «скрытой схизме». Безусловно, это не было намерением епископата, — наоборот, речь шла о недопущении раскола, — однако «поражает то, что повестка ограниченного числа богословов нескольких десятилетий назад внезапно стала повесткой большинства немецких епископов: отмена обязательного целибата, рукоположение viri probati, доступ женщины к священству, пересмотр моральных аспектов гомосексуализма, структурное и функциональное ограничение иерархической власти, взгляд на сексуальную сферу, вдохновленный т.н. гендерной теорией, предложения о важных изменениях в Катехизисе Католической Церкви и т.д.». Нельзя не заподозрить, отмечает Уэлле, что вопрос сексуальных злоупотреблений стал поводом, которым воспользовались для продвижения не связанных с ним идей. Причиной этого, предполагает кардинал, стало то, что послание Папы Франциска немецким католикам было воспринято как духовный ориентир, но не как руководство для синодального метода.

Поясняя решения епископата Германии, его глава монсеньор Георг Бетцинг сказал, что «синодальный путь Церкви в Германии не ищет раскола и не ведет к национальной Церкви», а кто утверждает противное, тот «не знает немецких католиков». «На самом деле мы стремимся к лучшей Католической Церкви, которая живет исходя из сакраментального измерения». Бетцинг добавил, что все тексты синодального пути в Германии были одобрены 85 процентами епископов, а тема злоупотреблений неизбежно повлекла за собой обсуждения иных вопросов потому, что «сексуальное насилие имеет системные причины», поэтому тема власти в Церкви, сексуальной морали, священства также связаны с основным мотивом, из-за которого был начат поместный синодальный путь.