Сводный отчет XVI Очередной генеральной ассамблеи Синода епископов (4–29 Октября 2023)

На сайте Архиепархии в разделе «Документы» опубликован сводный отчет XVI Очередной генеральной ассамблеи Синода епископов (4–29 Октября 2023) под названием «Синодальная Церковь на пути миссии». Публикуем введение из этого документа и приглашаем ознакомиться с полным текстом, который можно скачать по ссылке прикрепленным файлом (Читать документ целиком в формате MS WORD).

Дорогие сестры, дорогие братья!

«Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело» (1 Кор 12:13). Именно такой опыт, полный радости и благодарности, мы получили на этой первой сессии Синодальной ассамблеи, проходившей с 4 по 29 октября 2023 года на тему «Ради синодальной Церкви. Общение, участие, миссия». Несмотря на разнообразие происхождения, языков и культур, благодаря общей благодати крещения мы смогли прожить эти дни вместе, единые сердцем и духом. Мы стремились звучать подобно хору: множество голосов, выражающих одну душу. Святой Дух даровал нам опыт гармонии, которую лишь Он один может породить; это дар и свидетельство в мире, который раздираем и разделен.

Наша Ассамблея проходила в то время, когда в мире неистовствуют старые и новые войны, влекущие за собой драматические последствия, которые отражаются на бесчисленных жертвах. Мы слышали вопль тех, кто беден, кто вынужден мигрировать, кто страдает от насилия и разрушительных последствий изменения климата. Мы слышали их крик не только через средства массовой информации, но и через голоса многих присутствующих, которые лично вовлечены в эти трагические события — через свои семьи или свой народ. На протяжении всего времени мы принимали этот плач в свои сердца и молитвы, задаваясь вопросом, как наши Церкви могут содействовать путям примирения, надежды, справедливости и мира.

Наша встреча проходила вокруг преемника Петра в Риме, который утвердил нас в вере и вдохновил на дерзновенную миссию. Благодатью было начать эти дни с экуменического бдения, во время которого лидеры и представители других Церквей и христианских общин молились вместе с Папой у гроба Петра. Единство постепенно возрастает в Святой Церкви Божией; мы видим это своими глазами и с радостью свидетельствуем об этом. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе!» (Пс 132(133):1).

По указанию Святого Отца на Ассамблее вокруг епископов собрались и другие члены Народа Божьего. Епископы, объединенные вместе и с Епископом Рима, явили Церковь как общность Церквей. Миряне, посвященные мужчины и женщины, диаконы и священники были вместе с епископами свидетелями процесса, который призван вовлечь всю Церковь и каждого ее члена. Их присутствие напомнило нам о том, что Ассамблея не изолированное мероприятие, а неотъемлемая часть и необходимый этап синодального процесса. Множество выступлений и плюрализм мнений, озвученных на Ассамблее, свидетельствуют о том, что Церковь учится принимать синодальный стиль и ищет наиболее подходящие пути для его реализации.

Прошло более двух лет с тех пор, как мы начали путь, который привел нас к этой сессии. После открытия синодального процесса 9 октября 2021 г. все Церкви, хотя и в разном темпе, вовлеклись в процесс слушания на епархиальном, национальном и континентальном уровнях, результаты которого были зафиксированы в соответствующих документах. Сессия открыла этап, на котором вся Церковь получает плоды этих консультаций, чтобы в молитве и диалоге распознавать пути, по которым Дух просит нас следовать. Этот этап продлится до октября 2024 года, когда вторая сессия Ассамблеи завершит свою работу и предложит ее результаты Святому Отцу.

Весь этот путь, укорененный в Предании Церкви, проходит в свете соборного учения. Второй Ватиканский собор, по своей сути был подобен семени, посеянному на поле мира и Церкви. Почвой для его прорастания и развития стали повседневная жизнь верующих, опыт Церквей всех народов и культур, многочисленные свидетельства святости и размышления богословов. Синод 2021–2024 гг. продолжает черпать энергию из этого семени и развивать его потенциал. Синодальный процесс — это, по сути, реализация того, чему учил Собор о Церкви как Тайне и Народе Божием, призванном к святости. Он ценит соответствующий их призванию вклад всех крещеных, который помогает нам лучше понять и следовать Евангелию. В этом смысле он представляет собой подлинный акт дальнейшего принятия Собора, продлевая его вдохновение и усиливая его пророческую силу в отношении современного мира.

После месяца работы Господь призывает нас вернуться в свои Церкви, чтобы передать всем вам плоды нашей работы и продолжить совместный путь. Здесь, в Риме, нас было немного, но цель пути Синода, созванного Святым Отцом, — вовлечь всех крещеных. Мы горячо желаем, чтобы это произошло, и хотим взять на себя обязательство сделать это возможным. В этом сводном отчете мы собрали основные элементы, которые проявились в диалоге, молитве и дискуссии в эти дни. Наши личные истории обогатят этот отчет звучанием живого опыта, который ни один документ не может передать полностью. Таким образом, мы засвидетельствуем богатство нашего опыта слушания, молчания и общения, а также молитвы. Мы также делимся тем, что нелегко слушать различные идеи, не поддаваясь искушению сразу же возразить на высказанное мнение, или предложить свой вклад как дар для других, а не как нечто абсолютное и определенное. Однако по милости Господа нам удалось добиться этого, несмотря на наши ограничения, и это стало для нас настоящим опытом синодальности. Практикуя, мы лучше ее понимаем и осознаем ее ценность.

Мы поняли, что совместное странствие крещеных людей в многообразии харизм, призваний и служений важно не только для наших общин, но и для всего мира. Евангельская солидарность подобна светильнику, который должен быть поставлен не под сосуд, а на подставку, чтобы освещать весь дом (ср. Мф. 5:15). Сегодня мир как никогда нуждается в этом свидетельстве. Как ученики Иисуса мы не можем уклоняться от ответственности являть и передавать любовь и нежность Бога израненному человечеству.

Работа сессии проходила в соответствии с «дорожной картой», изложенной в Instrumentum laboris, при помощи которой Ассамблея смогла осмыслить характерные признаки синодальной Церкви и заложенную в ней динамику общения, миссии и участия. Мы смогли обсудить содержание вопросов, определить темы, нуждающиеся в углубленном изучении, и выработать предварительный набор предложений. В свете достигнутого прогресса Сводный отчет не повторяет и не пересказывает все содержание Instrumentum laboris, а придает новый импульс тем вопросам и темам, которые мы посчитали приоритетными. Это не заключительный документ, а инструмент, служащий для продолжающегося распознавания.

Сводный отчет состоит из трех частей. В первой части очерчено «Лицо синодальной Церкви», изложены практика и понимание синодальности, а также ее богословское обоснование. Здесь она представлена, прежде всего, как духовный опыт, проистекающий из созерцания Троицы и раскрывающийся через формулу единства и разнообразия в Церкви. Вторая часть, озаглавленная «Все ученики, все миссионеры», посвящена всем, кто участвует в жизни и миссии Церкви, и их взаимоотношениям друг с другом. В этой части синодальность представлена главным образом как совместное странствие Народа Божьего и как плодотворный диалог между харизмами и служениями ради приближающегося Царства Божьего. Третья часть носит название «Плетение уз, создание сообществ». Здесь синодальность представлена в основном как совокупность процессов и как система органов, обеспечивающих обмен между Церквами и диалог с миром.

В каждой из трех частей в отдельных главах собраны согласия, вопросы для рассмотрения и предложения, возникшие в ходе диалога. Согласия определяют конкретные ориентиры для размышлений, подобно карте, которая помогает нам найти путь. Вопросы для рассмотрения обобщают те моменты, в отношении которых необходимо продолжать углублять наше пастырское, богословское и каноническое понимание. Они похожи на перекресток, где необходимо сделать паузу, чтобы лучше понять, в каком направлении двигаться дальше. Предложения указывают возможные пути для движения. Некоторые из них предлагаются, другие рекомендуются, третьих настоятельно и решительно требуются.

В ближайшие месяцы конференции епископов, а также иерархические структуры Восточных Католических Церквей, являющиеся связующим звеном между поместными Церквами и Генеральным секретариатом Синода, будут играть важную роль в развитии наших размышлений. Отталкиваясь от уже достигнутого согласия, они должны сосредоточиться на вопросах и предложениях, которые считаются наиболее актуальными. Они призваны способствовать углублению пастырского и богословского анализа этих вопросов, а также указать их канонические последствия.

В наших сердцах живет надежда на то, что атмосфера взаимного слушания и искреннего диалога, которую мы испытали в дни совместной работы в Риме, будет распространяться в наших общинах и по всему миру, служа росту доброго семени Царства Божьего.

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Источник: сайт Архиепархии Божией Матери в Москве