Синод епископов пройдёт в Риме с 4 по 29 октября

С 4 по 29 октября в Риме пройдёт Генеральная Ассамблея Синода епископов, посвященного будущему Церкви. Портал «Рускатолик.рф» подготовил подробный рассказ о её расписании, участниках и о том, как будет организован рабочий процесс.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Синода в сентябре, список участников включает 464 человека, 365 из которых (в том числе 54 женщины, впервые в истории) имеют право голоса. Всего на мероприятии будут присутствовать 82 женщины (в том числе, представительница российской делегации, ответственная за работу с молодёжью в Архиепархии Божией Матери в Москве, Оксана Пименова). Также будут представлены 15 Восточно-католических Церквей. Голос Церкви на пяти континентах будут представлять делегаты 36 епископских конференций Африки, 32 конференций Европы, 24 конференций Америки, 18 конференций Азии и 4 конференций Океании. Конференцию католических епископов России представляет архиепископ Павел Пецци. Также к работе присоединятся около 20 глав дикастерий Римской курии и 52 члена, назначенных непосредственно Папой.

Помимо 12 братских делегатов от других христианских конфессий, Синод будут поддерживать около 60 координаторов и экспертов, чтобы обеспечить его бесперебойную работу.

Первые дни

Генеральной Ассамблее предшествовало экуменическое молитвенное бдение на площади Святого Петра 30 сентября, на котором Папа Франциск призвал молиться, «чтобы Синод стал кайросом братства, пространством, в котором Святой Дух очищает Церковь от пустых разговоров, идеологий и поляризаций».

После чего участники Синода отправились в предместья Рима на трехдневные духовные упражнения. Реколлекции возглавили два духовных помощника Синода, британский доминиканский священник Тимоти Рэдклифф и итальянская монахиня-бенедиктинка Мария Игнация Анджелини.

Уже сегодня участники Синода вернутся в Ватикан. Программа откроется торжественной Святой Мессой с Папой Франциском в 9 утра, а во второй половине дня пройдёт первое общее собрание, на котором выступят Папа Франциск, Генеральный секретарь Синода епископов кардинал Марио Грек и кардинал Жан-Клод Холлерих. В отличие от последующих этапов работы, этот первый день будет открыт для публики.

Затем члены Синода будут попеременно выступать в небольших группах на пяти официальных языках (итальянском, испанском, английском, португальском и французском) и на общих собраниях с понедельника по субботу.

Работа с документами

Всего планируется 14 встреч в малых группах численностью около 10 человек и 21 общее собрание в Зале Павла VI, где обычно проходят Общие аудиенции Святейшего Отца.

Воскресенья 8, 15 и 22 октября, а также пятница 27 октября — выходные дни.

С 5 по 7 октября члены Синода рассмотрят первую часть Instrumentum Laboris – рабочего документа, опубликованного 20 июня. 9 октября они изберут членов Комиссии для подготовки итогового отчета, а также членов информационной комиссии. С 9 по 12 октября будут работать над второй частью документа. С 13 по 17 октября речь пойдет о третьей части, а с 18 по 21 октября — о четвертой, заключительной части.

Духовные мероприятия и последние дни

Также запланирован ряд общественных духовных мероприятий: паломничество (место пока не объявлено) 12 октября, молитва о беженцах и мигрантах на площади Святого Петра 19 октября, Розарий в Ватиканских садах 25 октября.

Мессы в соборе Святого Петра запланированы на 9, 13, 18 и 23 октября.

22, 24 и 27 октября Комиссия соберется для составления «сводного отчета» — эквивалента итогового документа этой Ассамблеи. Проект первой части настоящего отчета будет зачитан на общем собрании 23 октября. Проект второй части будет зачитан 25 октября. На каждом этапе участники смогут отреагировать и направить свое мнение в Генеральный секретариат.

Полный текст, согласованный 27 октября, будет зачитан 28 октября и представлен 364 членами, имеющими право голоса. Встреча завершится заключительной Мессой 29 октября в 10:00 в соборе Святого Петра.

Вторая Генеральная Ассамблея запланирована на октябрь 2024 года.