Шотландские ученые исследуют фрагменты витражей, уничтоженных в период Реформации

Два шотландских исследователя пытаются собрать воедино часть религиозного прошлого Шотландии, объединив современные технологии с историческими знаниями, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на сайт «Седмица.ру» и научный журнал Heritage.

Сочетание научных и исторических исследований проливает свет на физические и химические свойства средневековых витражей, а также на их более широкое религиозное значение.

К. Кеннеди и М. Пенман, исследователи из двух шотландский университетов, надеются, что с помощью проекта смогут заполнить пробелы в знаниях о прошлом Шотландии, возникшие в период Реформации (1517–1648).

Во время протестантской Реформации большинство католических церквей Шотландии подверглись разрушению. Предметы, считавшиеся идолопоклонническими, уничтожались. Витражи были разбиты и закопаны на месте или уничтожены иным образом и заменены строгим простым стеклом.

«В великих средневековых церквях в Кентербери, Вестминстере или Йорке, витражи – одна из главных достопримечательностей для посетителей наряду с картинами на стенах. В Средние века большинство прихожан были неграмотными, поэтому витражи и картины были лучшим способом обратиться к ним, – рассказывает М. Пенман. – Витражи были расположены и спроектированы в зависимости от того, как свет будет проходить внутрь церкви и наиболее эффектно освещать ее. В этих соборах можно получить реальное представление о том, что испытывали прихожане на богослужениях, видя эти цвета. Мы хотим воссоздать этот опыт и узнать больше о средневековой повседневной жизни Шотландии, объединив исторические исследования с научными открытиями».

Ученые сосредоточилась на двух церквях – Элгинском соборе и Данфермлинском аббатстве.

Кеннеди ранее работал над проектом по тестированию тридцати осколков стекла из Элгинского собора. Они были протестированы с использованием ультрасовременной электронной микроскопии и рентгеновской флуоресценции для определения составляющих их элементов, выявивших цвет стекла и его происхождение.

«За последние годы нам удалось восстановить осколки средневекового церковного стекла во время раскопок, – сообщил Кеннеди. – Мы можем сузить возраст стекла до части века и использовать научные методы, чтобы определить, где оно было произведено. Мы можем определить, когда оно было изготовлено по некоторым декоративным узорам. Наличие определенного стекла говорит нам, где в Шотландии были торговые пути, и кто спонсировал или поддерживал здесь церкви».

Сочетание научной информации и исторических исследований привело ученых к обоснованному предположению о том, как могли выглядеть окна часовни в Элгинском соборе.

«Стекло, извлеченное из Элгина, было красным, коричневым, синим, зеленым и прозрачным, и многие из прозрачных секций были украшены в стиле французского гризайля, – отмечает Кеннеди. – Окна Элгинского собора могли иметь окантовку в стиле гризайль и абстрактные верхние светильники, подчеркивающие фигуры святых».

Попытка точно представить себе витражи Данфермлинского аббатства оказывается более сложной задачей: было найдено всего шестнадцать осколков стекла. «Удивительно, что на месте Данфермлинского аббатства, национального мавзолея Шотландии, связанного со святой Маргаритой, найдено мало стеклянных осколков. Мы нашли лишь фрагменты красного, белого и синего стекла», – рассказал Кеннеди.

«Все витражи, которые в настоящее время находятся в шотландских средневековых церквях – современные, XIX–XX веков, – добавил Пенман. – Часто они созданы уже для протестантских конгрегаций, будь то фигуративное или декоративное стекло. Наши художники могли бы воссоздать их и показать, каким было духовное и эмоциональное воздействие витражей на шотландских христиан до Реформации».