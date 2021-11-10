Шарль де Фуко вместе с шестью другими блаженными будет канонизирован 15 мая 2022 г.

Папа Франциск установил дату канонизации знаменитого подвижника, жившего на переломе XIX и XX веков, Шарля де Фуко, и других шести блаженных – 15 мая 2022 г., сообщает Конгрегация по прославлению святых. На публичной консистории 3 мая этого года Папа издал декрет об их канонизации, но из-за пандемии коронавируса в документе не была проставлена конкретная дата. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Две женщины и пятеро мужчин будут вознесены к славе алтарей для всеобщего почитания в Церкви. Помимо французского священника Шарля де Фуко, к лику святых будут причислены две монахини – Мария Доминика Мантовани и Мария Франциска Иисуса, три священника – Джустино Мария Руссолилло, Луиджи Мария Палаццоло и Сезарь де Бус, а также индийский мирянин Лазарь (Девасахяам Пиллаи). Каждый из этих блаженных был перед миром светочем Евангелия через героическое свидетельство мученичества или благодаря своим христианским добродетелям и трудам на поприще милосердия к ближним.