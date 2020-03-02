Семь советов перед началом Великого Поста от священника и английских писателей-классиков

В пост духовное руководство необходимо, как никогда, но иногда полезные указания можно найти не только в богословской литературе, но и в классической литературе. О том, как правильно прожить великопостные дни, рассказали протоиерей Андрей Битюков и английские поэты и прозаики XVIII-XX веков.

1

«Мой сын, тебе эту песню пою, рассчитывай силы свои».

(Дональд Биссет)

Так и в начале поста постарайся исправить преодолимое, и с чувством одержанной победы, переходи к следующему.

2

«Мэгги Скворц, бедняжке, улыбались мало,

ее внешность к этому не располагала».

(Уилсон Макдональд)

Помни, что пост – весна души и повод для радости, если не чувствовать себя лишенным чего-то. Освободись, по возможности, от того, что распыляет и отяжеляет, и улыбайся почаще внутри и снаружи.

3

«А у нас тут есть, что есть, и, вдобавок, есть, чем есть – и за всё благодарить остается Небо».

(Роберт Бёрнс)

Не придавай пище большего значения, чем она заслуживает. Пусть еда тоже станет причиной побед, и позволит ощутить деятельную легкость.

4

«И пусть прекрасен этот пир,

Куда милей – пойми! –

Пойти молиться в Божий храм

С хорошими людьми».

(Сэмюэль Кольридж)

Очень хорошо бывать почаще на богослужениях в будний день, когда в храме немного людей, чтобы тишина, которую унесёшь оттуда, позволила яснее расслышать Голос Божий, обращенный к тебе.

5

«Но грех, что его угнетал много лет, Чернит его взгляд, как и прежде».

(Уильям Вордсворт)

Не стоит отчаиваться, видя, как некоторые грехи повторяются после исповеди. Хронические заболевания души исцеляются вниманием и уверенностью, что нашу борьбу со злом в себе видит Господь, и Он непременно подаст силы и облегчение в ней.

6

«Ничто меня с места не сдвинет,

Не буду вперёд идти я».

(Эмилия Бронте)

В середине поста может прийти мысль, что ничего из задуманного не получилось. Но Господь даёт время, потому что верит в нас, значит, нам тоже стоит поверить в свои силы и продолжать.

7

«Коль ты любил, что стоило любви,

Любовь была и выгодой безмерной».

(Роберт Браунинг)

Пост – это возможность победить собственный эгоизм и на опыте убедиться, что настоящая Любовь – это жизнь ради другого.

Источник: Фома