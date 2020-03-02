Семь советов перед началом Великого Поста от священника и английских писателей-классиков
В пост духовное руководство необходимо, как никогда, но иногда полезные указания можно найти не только в богословской литературе, но и в классической литературе. О том, как правильно прожить великопостные дни, рассказали протоиерей Андрей Битюков и английские поэты и прозаики XVIII-XX веков.
1
«Мой сын, тебе эту песню пою, рассчитывай силы свои».
(Дональд Биссет)
Так и в начале поста постарайся исправить преодолимое, и с чувством одержанной победы, переходи к следующему.
2
«Мэгги Скворц, бедняжке, улыбались мало,
ее внешность к этому не располагала».
(Уилсон Макдональд)
Помни, что пост – весна души и повод для радости, если не чувствовать себя лишенным чего-то. Освободись, по возможности, от того, что распыляет и отяжеляет, и улыбайся почаще внутри и снаружи.
3
«А у нас тут есть, что есть, и, вдобавок, есть, чем есть – и за всё благодарить остается Небо».
(Роберт Бёрнс)
Не придавай пище большего значения, чем она заслуживает. Пусть еда тоже станет причиной побед, и позволит ощутить деятельную легкость.
4
«И пусть прекрасен этот пир,
Куда милей – пойми! –
Пойти молиться в Божий храм
С хорошими людьми».
(Сэмюэль Кольридж)
Очень хорошо бывать почаще на богослужениях в будний день, когда в храме немного людей, чтобы тишина, которую унесёшь оттуда, позволила яснее расслышать Голос Божий, обращенный к тебе.
5
«Но грех, что его угнетал много лет, Чернит его взгляд, как и прежде».
(Уильям Вордсворт)
Не стоит отчаиваться, видя, как некоторые грехи повторяются после исповеди. Хронические заболевания души исцеляются вниманием и уверенностью, что нашу борьбу со злом в себе видит Господь, и Он непременно подаст силы и облегчение в ней.
6
«Ничто меня с места не сдвинет,
Не буду вперёд идти я».
(Эмилия Бронте)
В середине поста может прийти мысль, что ничего из задуманного не получилось. Но Господь даёт время, потому что верит в нас, значит, нам тоже стоит поверить в свои силы и продолжать.
7
«Коль ты любил, что стоило любви,
Любовь была и выгодой безмерной».
(Роберт Браунинг)
Пост – это возможность победить собственный эгоизм и на опыте убедиться, что настоящая Любовь – это жизнь ради другого.
Источник: Фома
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