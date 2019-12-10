Самолет, мотоцикл и катехизис

Предлагаем вниманию наших читателей очередное эссе нашего постоянного автора – католика Александра Синодского из Братска…

Пролетел на днях над моей головой самолёт Як-40. Я-то думал, эти Яки остались в прошлом. Видел пару таких машин на лётном поле местного аэродрома, но полагал, что они там стоят для красоты, на вечной стоянке, как крейсер «Аврора». Оказывается, они летают. Ну и дела. Мне Як-40 всегда нравился тем, что он небольшой, уютный, соразмерный человеку, если можно так выразиться. И сколько связано с ним воспоминаний. Вот, например, летим мы с мамой в Иркутск и вдруг видим Байкал под крылом самолёта. Что бы это значило? Оказывается, из-за погодных условий вместо Иркутска мы направляемся в Улан-Удэ. Тут солнечный день, и на живописных холмах пасутся коровки.

В свой первый регулярный рейс Як-40 отправился осенью 1968 года, из Москвы в Кострому. А что ещё вспоминается, если речь идёт о шестьдесят восьмом? Кинофильм «Доживём до понедельника» (реж. С. Ростоцкий, 1968 г.). «Аполлон-8» на окололунной орбите. События в Чехословакии – «Пражская весна», – от оценки которых я воздержусь. Неспокойно было той весной и во Франции. Всеобщая забастовка, выступления студентов. Каннский кинофестиваль закрылся досрочно после стихийного митинга студентов из Ниццы с участием нескольких знаменитых режиссёров. Призёров, таким образом, на фестивале не оказалось. А между тем в конкурсной программе были весьма интересные картины, например, советская «Анна Каренина» (реж. А. Зархи) и британско-французская «Девушка на мотоцикле» (или «Мотоциклистка», как иногда у нас переводят).

Режиссёр фильма «Девушка на мотоцикле» («The Girl on a Motorcycle») – Джек Кардифф, авторы сценария – Рональд Дункан и Джиллиан Фриман. Это экранизация романа Андре Пьейра де Мандиарга «Мотоцикл». В роли Ребекки – Марианна Фэйтфул, в роли Даниэля – Ален Делон. Героиня фильма, прелестная юная Ребекка, живёт где-то во Франции и любит ездить на мотоцикле в Германию, в Гейдельберг, где живёт и что-то гуманитарное преподаёт её возлюбленный Даниэль. Который и подарил ей мощный мотоцикл по случаю… её свадьбы со школьным учителем Реймондом. Не сочтите меня ханжой и самозваным моралистом, но давайте скажем прямо: Ребекка изменяет своему мужу, и это нехорошо. В каком-нибудь средневековом европейском городе её бы казнили, а Даниэля выпороли бы на рыночной площади. Глядя на Ребекку в исполнении Марианны Фэйтфул, я могу где-то в чём-то понять Даниэля. И даже Реймонда, смотрящего сквозь пальцы на её похождения: ну как не простить такое создание? Но понять ещё не означает непременно согласиться и одобрить. Не одобряя ни в малейшей степени подобные действия Ребекки, как и соучастие в них Даниэля, я, тем не менее, не требую обязательной отправки их в вечный ад после их ухода из мира сего. Кстати, Ребекка в финале погибнет, не доехав нескольких километров до милого её сердцу Гейдельберга. Во-первых, имеются смягчающие обстоятельства: попустительство Реймонда и привлекательность Ребекки, которой нелегко противостоять. Во-вторых, я, по правде говоря, не представляю, как попавшие в рай смогут там блаженствовать, зная, что кто-то (среди которых, может быть, окажутся их родные и друзья) отбывает вечное наказание в аду. Предположение некоторых теологов о том, что грешники просто исчезнут, проблемы никак не решает. Да простят меня наиболее строгие читатели, но мне ближе надежда святого Григория Нисского и Николая Бердяева на всеобщее спасение. Неужели Господь создал наш мир, предвидя, что будет вечный ад или исчезновение навеки миллионов, миллиардов или хотя бы одного человека? Человека, которого Он создаёт, заранее зная, что того ждёт вечная гибель. Впрочем, возможно, я просто чего-то важного не понимаю и заблуждаюсь.

— Но что же получается, — можете вы спросить,- нет разницы между добром и злом? Твори что хочешь? Бери в руки топор и иди к старушке-процентщице?

Будь я теологом, я бы предположил наличие ада временного, с серьёзными, но не вечными наказаниями. Или чего-то в этом роде. В общем, посмертное воздаяние злодеям необходимо, но при этом желательно отсутствие вечного наказания. Ну, что-нибудь наподобие строгого режима в чистилище. Тем более, что не знаю, куда меня самого отправят после расставания с этим миром. Если вы точно знаете, дорогой читатель, что попадёте в рай, я рад за вас. Но, поскольку я не очень-то большой знаток теологии, я только ставлю вопрос, а не пытаюсь дать ответ. И, конечно же, не следует расценивать этот робкий вопрос как призыв к супружеским изменам или к нарушению любой из остальных девяти заповедей.

Мне в фильме, о котором идёт речь, особенно нравятся те моменты, когда Ребекка едет на мотоцикле по дорогам Франции и Германии (не могли же вы подумать, что благочестивого католика более всего привлекает сама Марианна Фэйтфул в кожаном комбинезоне). Заставляет Ребекку мчаться вперёд и вперёд, я думаю, не только и даже не столько желание поскорее нарушить в очередной раз одну из Десяти Заповедей. На мой взгляд, тут имеет место ещё и неясное стремление куда-то за всяческие горизонты, неопределённый, но сильный порыв. Такой порыв характерен для того времени, для пятидесятых и особенно для шестидесятых годов. В разных формах он проявлялся и в Европе, и в Америке, и в нашей стране. Стремление в дали пространства и времени, ожидание каких-то чудес, рукотворного преображения мира. Самолёт «Каравелла» и автомобиль «Ситроен ДС», творения бразильского архитектора Оскара Нимейера и Калининский проспект в Москве, президентство Кеннеди и движение хиппи, ликующие толпы, встречающие космонавтов, огромная популярность научной фантастики – всё это выражение духа того времени. Так же, как строительство коммунизма в Советском Союзе и борьба за социальное государство во Франции. Именно в шестидесятых годах состоялся Второй Ватиканский Собор, который положил начало новой эпохе в истории Католической Церкви. Собор открыл путь к существенному обновлению нашего понимания того, во что же мы верим, как и того, а что же мы, собственно, знаем. И я думаю, что мы сегодня ещё только где-то в самом начале этого пути. Вот ведь как далеко можно уйти по извилистой тропинке размышлений, когда пролетит вдруг над твоей головой самолёт Як-40…