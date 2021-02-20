Румынский епископ о перенесенном коронавирусе: «Я осознал, насколько человек слаб и уязвим»

Епископ Петроний, в миру Петру Флоря, – архиерей Румынской Православной Церкви, епископ Сэлажский (митрополия Клужа, Марамуреша и Сэлажа). Родился 30 ноября 1965 г в г. Тыргу-Муреш; получив богословское образование, стал преподавателем катехизиса, позднее был рукоположен в сан священника, а в сентябре 2000 г. решением Священного Синода Румынской Православной Церкви избран викарным епископом Орадийской епархии с титулом «Сэлажский». В октябре 2007 года было принято решение об учреждении самостоятельной Сэлажской епархии путём выделения ее из Орадийской епархии. В марте 2008 года Петроний стал правящим архиереем этой епархии, кафедральным городом которой является Залэу.

В конце минувшего года у епископа Петрония был диагностирован новый штамм коронавируса. Состояние архиерея стремительно ухудшалось; он был госпитализирован и провел в больнице более месяца. Сейчас самый тяжелый период уже позади, однако последствия болезни ощущаются и поныне. О своей болезни и опыте выздоровления епископ Петроний рассказал румынскому онлайн-изданию Basilica.ro.

«Пока обходиться без кислородного концентратора по ночам не получается, – рассказывает епископ. – Если выпадает загруженный день, и сил нужно больше обычного, то кислород в крови падает ниже 90%, и снова без концентратора не обойтись». Насыщение крови кислородом – первоочередной фактор, который отслеживают у тех, у кого подтвержден диагноз SARS-CoV-2. Чаще всего проблемы начинают возникать, когда уровень сатурации опускается ниже 93%, а пульс поднимается выше сотни. При выписке врачи предупредили, что на полное восстановление уйдет несколько месяцев, и всё это время без вспомогательных средств будет не обойтись. Сейчас епископ Петроний готов справляться «с любыми задачами, которые выпадут на его долю», однако то, что когда-то было привычным, теперь стало настоящим испытанием. «Хотя я активно двигаюсь каждый день, теперь мне приходится останавливаться и делать передышки, – рассказывает епископ. – Но самое сложное — это лестницы. Теперь я поднимаюсь по ним гораздо медленнее, и с каждым этажом уровень кислорода в крови падает. Что ж, придется запастись терпением».

На краю «долины смертной тени»

37 дней, проведенных в больнице, не прошли бесследно: «Мне становилось всё хуже, а доктора, которые меня лечили, меня совсем не обнадеживали. Несколько ночей кряду у меня было ощущение, что я на краю ‘долины тени смертной’ (Пс 22,4)». Однако епископа вдохновлял пример праведного Иова: «Раз дьявол не в силах влиять на нашу жизнь без позволения Господа, я доверился Господу. И это придавало мне сил».

В больнице: «Я чувствовал, что стал угасать ментально»

За те недели, что епископ Петроний провел в больнице, он осознал, насколько хрупко здоровье человека, и насколько жизненно необходимо заботиться о своем организме. «Мы слишком часто пренебрегаем вопросами здоровья», – признался он, вспоминая затруднительные моменты, что пережил в палате интенсивной терапии. «В первую неделю интенсивной терапии врачи меня никак не обнадеживали, я чувствовал это всей кожей. Лишь вера в Бога, надежда и неустанная молитва дали мне силы выстоять в такие моменты», – рассказывает он. В те недели, что он провел в больнице, у него было много времени для самоанализа: когда ты заперт в четырех стенах и не можешь не думать о мучительной болезни, это мотивирует к размышлениям. «Я несколько раз обращался к своей совести и больше, чем когда-либо сожалел о некоторых решениях, которые оказались ошибочными, и об их последствиях», – говорит Преосвященный Петроний.

Тяжелее всего дались последние дни в больнице. Терпение было на исходе, и епископ мечтал лишь о выписке: «У меня уже не было сил выдерживать это длительное лечение. Это было так непривычно для здорового человека, каким я до этого был. Но меня укрепляли вера, надежда, молитва… и планы на будущее, которые у меня появились, когда я перестал опасаться за свою жизнь».

Как помочь тем, кто заболел?

Пережив опыт болезни, епископ Петроний убежден, что к тем, кто заболел, следует относиться с пониманием и сочувствием, ведь все они – «безвинные жертвы смертельного вируса, стремительно распространяющегося по всей земле». Епископ далек от того, чтобы считать румын безответственными, и убежден, что большинство инфицированных заболели не из-за нарушения предписанных мер гигиены, а из-за ослабленного иммунитета. Заболевшим важно осознавать, какому риску подвергаются они сами и подвергают других. По мнению епископа Петрония, нужно донести до них это понимание и убедить обращаться к врачу сразу же. Задача же остальных – молиться о болящих и творить милостыню.

«Если кому-то из заболевших материальные возможности не позволяют купить лекарства, которые им прописаны, а мы в этом можем им помочь, то хорошо было бы это сделать. Если же человек в больнице, и позаботиться о его семье некому, то можно помочь в этом. Когда человека выпишут, и он будет восстанавливаться, было бы полезным навещать его дома, ходить за покупками, если у него не хватает средств или еще дают о себе знать последствия болезни».

Отвечая на вопрос о том, что изменила пандемия в жизни человечества, епископ Петроний отмечает, что люди обратились к духовным вопросам: «Безжалостный вирус продемонстрировал нам, насколько человек слаб и уязвим, тогда как флоре и фауне нашей планеты не сделалось ничего. Коронавирус мотивирует нас укреплять веру в Бога и надеяться на Его заступничество, не страшась ничего, как говорил псалмопевец Давид: «Господь – свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь крепость жизни моей: кого мне страшиться?» (Псалом 26).