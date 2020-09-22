РПЦ: поправки в закон о свободе совести защищают конфессии от раскола
Предлагаемые поправки в закон о свободе совести предотвращают любые попытки раскола традиционных конфессий, и Русская православная церковь поддерживает этот законопроект, заявила РИА Новости руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
Ранее комитет ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» к принятию в первом чтении, которое запланировано на 22 сентября.
«Мы полностью поддерживаем этот законопроект. Особенно важны в нем два положения: одно предусматривает возможность закрепления в уставах централизованных религиозных организаций запрета на выход или исключение местных религиозных организаций, входящих в структуру централизованных. По существу, это положение предотвращает любые попытки раскола традиционных конфессий, и мы его поддерживаем», — сказала игумения Ксения.
Второе положение законопроекта, добавила она, запрещает включать сведения о вероисповедании в наименования тех юридических лиц, в состав учредителей и участников которых не входят религиозные организации.
«Иными словами, сведения о вероисповедании будут включаться в наименование только тех организаций, которые учреждены религиозными организациями или в состав участников которых входят религиозные организации. Тем самым мы решим проблему, которая сейчас стоит, с использованием, скажем, наименования «Русской Православной Церкви» теми коммерческими и некоммерческими организациями, которые не имеют к Русской Православной Церкви никакого отношения», — отметила Чернега.
Кроме того, законопроект предусматривает, что те священнослужители и лица из числа «персонала религиозных организаций», которые получили образование в зарубежных духовных образовательных организациях, должны пройти специальную аттестацию, если хотят заниматься преподавательской и религиозной деятельностью на территории России.
«Порядок аттестации будет, видимо, определяться дополнительно подзаконными актами, но, помимо аттестации, законопроект еще и предусматривает получение ими дополнительного профессионального образования в духовных образовательных организациях. То есть в конфессиональных духовных школах такие лица должны пройти дополнительную профессиональную подготовку», — указала Чернега.
В Московской патриархии считают, что это «вполне разумное и справедливое требование», так как «проповедник, получивший образование за рубежом, должен быть адаптирован к российской ситуации».
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