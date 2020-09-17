В России хотят ввести аттестацию для проповедников, учившихся за рубежом, но это, возможно, не коснется глав конфессий
В Госдуме РФ до конца года планируют принять правительственные поправки в закон о свободе совести и о религиозных объединениях. О сути этих поправок председатель думского Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов рассказал «Парламентской газете».
Законопроект предлагает установить право духовных образовательных организаций проводить аттестацию священнослужителей-преподавателей и работников храмов, получивших духовное образование за рубежом.
«Закон этот очень непростой, у него было довольно сильное сопротивление. Но поправки крайне важны для защиты религиозных прав и свобод наших сограждан. Особенно это касается защиты россиян от «проповедников», которые формируют в нашей стране террористические и экстремистские организации. Рассчитываем, что законопроект будет принят в эту осеннюю сессию», – пояснил Сергей Гаврилов.
Законопроект предусматривает установление запрета возглавлять религиозные группы отдельным категориям лиц. Это иностранцы, в отношении которых на основании российского законодательства принято решение о нежелательности их пребывания в РФ, а также участвовавшие в финансировании терроризма или в отношении которых судом установлены признаки экстремистской деятельности.
Однако «руководители религиозных организаций традиционных конфессий, которые получили духовное образование за рубежом, вероятно, не будут проходить переаттестацию в учебных заведениях России, как это предусматривает законопроект», — цитирует депутата Гаврилова «РИА Новости».
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