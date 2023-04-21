Реликвии Святого Креста — подарок Папы Римского на коронацию Карла III

Два небольших фрагмента креста, на котором был распят Иисус Христос – такой подарок преподнес Папа Франциск британскому королю Карлу III по случаю коронации монарха, которая состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Частицы были вложены в серебряный крест, который будут нести во главе процессии во время коронации монарха, сообщает Vatican News.

Представители Англиканской Церкви Уэльса назвали «личный дар» Святейшего Отца «важным экуменическим жестом», поскольку Карл III также является светским главой Церкви Англии. Крест с реликвиями для предстоящей процессии освятил англиканский архиепископ Уэльский Эндрю Джон во время богослужения в уездном городе Лландидно.

После коронации крест будет принадлежать Англиканской Церкви Уэльса, но им сможет пользоваться и поместная Католическая Церковь. Как подчеркнул католический архиепископ Марк О’Тул, крест с мощами — это поощрение каждого человека строить свою жизнь «в соответствии с любовью Спасителя нашего Иисуса Христа».