Реакции на Fiducia supplicans: коммюнике Департамента вероучения

Пресс-сообщение за подписью кардинала-префекта и секретаря: доктрина о браке не меняется, и епископы могут выбрать способ применения в соответствии с контекстом. Пастырские благословения не сопоставимы с литургическими и обрядовыми благословениями. Передает русская служба Vatican News.

Префект и секретарь Департамента вероучения кардинал Виктор Мануэль Фернандес и монсеньор Армандо Маттео, подписавшие недавнюю декларацию Fiducia supplicans о сути пастырских благословений, выступили с сообщением для прессы в связи с заявлениями некоторых епископатов после публикации документа.

«Вполне понятные высказывания некоторых епископских конференций, — пишут иерархи, — следует оценивать как выявление необходимости более продолжительного периода для пастырских размышлений». Заявления епископатов «не могут быть истолкованы как доктринальная оппозиция, поскольку документ ясен и традиционен в отношении брака и сексуальной сферы», — утверждается в пресс-сообщении со ссылкой, в частности, на 4, 5 и 11 параграфы декларации. «Церковь не вправе благословлять союзы между людьми одного пола», и, как и прежде, она считает морально допустимыми лишь интимные отношения внутри брака. Поэтому она не имеет власти преподавать «литургическое благословение, если оно каким-то образом приобретает очертания моральной легитимизации некоего союза, претендующего на брак, или же какой-либо внебрачной практике».

Несмотря на эту ясность, гласит далее заявление двух прелатов, некоторых епископов особенно затронул один практический аспект декларации, а именно возможность благословения пар, находящихся в неупорядоченной ситуации. В этом смысле декларация рекомендует преподавать краткие и простые пастырские благословения парам, находящимся в неупорядоченной ситуации, — а не благословение их «союза» и не оправдание их действиям.

Некоторые епископы, констатируют Фернандес и Маттео, решили, что священники будут давать подобные благословения в частном порядке. В любом случае, каждый поместный епископ в силу своего служения всегда имеет власть принимать решение в зависимости от обстановки. Допускаются «различные способы применения, но не полное и окончательное отвержение этого пути, предложенного священникам», — уточняют ватиканские иерархи.

Приводятся некоторые примеры «особой обстановки», в какой епископы призваны к более тщательному распознаванию: например, если законодательство преследует людей за один только факт нетрадиционной ориентации. В таком случае «благословение было бы неразумным». «Очевидно, что епископы не хотят обрекать гомосексуалистов на насилие», — поясняют префект и секретарь.

Основным новшеством декларации Fiducia supplicans, утверждают они, является вовсе «не возможность благословения пар в неупорядоченной ситуации, а приглашение различать между двумя разными формами благословений – “литургической или обрядовой” с одной стороны и “спонтанной и пастырской” — с другой». Документ о пастырском значении благословений предлагает «позитивную оценку так называемого народного пастырства, выраженного во многих текстах Святейшего Отца». Декларация в первую очередь призывает расширить наше понимание благословений как таковых и чаще давать «пастырские благословения», которые не требуют тех же условий, что характерны для литургических или обрядовых.

«Хотя некоторые епископы считают на данный момент неблагоразумным давать подобные благословения, остается верным то, что все мы должны возрастать в убежденности, что внеобрядовые благословения не являются помазанием лица или пары, которая их принимает, это не оправдание всем их поступкам и не поощрение жизни, которой они живут». Это лишь «средство продвижения открытости Богу в самых различных обстоятельствах».

Пастырские благословения, поясняется далее в пресс-сообщении, должны быть предельно краткими, продолжительностью несколько секунд. Для священника это означает следующее: «Если подходят вместе два человека и просят о (благословении), то это будет просто прошение Господу о мире, здоровье и других благах для этих двух человек, которые об этом просят. В то же время это и прошение о всецелой верности Христову Евангелию и о том, чтобы Святой Дух освободил этих двух человек от всего, что не соответствует Его Божественной воле, и от всего, что требует очищения».

Такое благословение – лишь пастырский ответ двум лицам, которые взывают к Божьей помощи. «В этом случае, — уточняют иерархи, — пастырь не ставит условий и не намерен исследовать интимную жизнь этих людей».

Приводится также пример разведенных второбрачных, которые могут подойти к священнику за благословением во время многолюдного паломничества. Они могут просить о Божьей помощи в поиске работы, в болезни, в жизненных тяготах.

Текст благословения может быть следующим: «Господи, призри на этих Твоих чад, даруй им здоровье, работу, мир и взаимную помощь. Избавь их от всего, что противоречит Твоему Евангелию, сподобь их жить по воле Твоей. Аминь», — и затем каждый из них осеняется крестным знамением.

Подобное благословение не может ни в коем случае преподаваться во время гражданских церемоний или просто в связи с ними. Они не могут преподаваться в контексте «одежды, жестов или слов, свойственных супружеству», — это относится к любым «неканоническим» парам, в том числе одного пола. Благословения не должны преподаваться в богослужебных зданиях или перед алтарем.

В конце пресс-сообщения его авторы рекомендуют провести необходимую катехизацию с тем, чтобы люди поняли: пастырские благословения никоим образом не санкционируют образ жизни, который ведут те, кто просят о благословении. Это относится, впрочем, к любому контексту, в том числе в отношении отдельных лиц: благословение – это не отпущение грехов. О благословении может попросить любой закоренелый грешник, и ему не может быть отказано в этом отеческом жесте посреди борьбы за выживание.