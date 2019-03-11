Радостнее прощения ничего нет

«Отчего сатана ниспал с неба? Оттого, что был очень «ранимым». Его ранило, что есть кто-то выше и светлее его. И эта «ранимость» привела в итоге к тому, что он восстал, был низвергнут и стал дьяволом, врагом Божиим». Перестать искать себе самооправдание, увидеть свой грех и начать с ним уже с сегодняшнего дня решительную борьбу советует архиепископ Обуховский Иона.

Календарь закроет этот лист?

Когда-то давно, лет пятнадцать, а то и двадцать назад, в одной православной газете консервативного содержания я прочитал статью, в которой всерьез разбирались некоторые советские мультфильмы на предмет их вредности для подрастающего поколения. Из всего текста мне запомнилось, что песня про голубой вагон — казалось бы, совершенно нейтральная — почему-то привлекла особо пристальное внимание автора. Надо сказать, то было единственное здоровое зерно во всем потоке критики. В песне есть такие слова:

Может, мы обидели кого-то зря —

Календарь закроет этот лист.

И действительно, с точки зрения христианина подобное утверждение весьма опасно. Да, очень опасно думать, что если мы кого-то обидели, то «календарь закроет этот лист», и мы сможем дальше спокойно жить, не задумываясь, каково тому человеку, которому мы нанесли обиду.

В Прощеное воскресенье нужно не только прощать самому. Ведь если наше сердце не полностью черствое, если мы не впали окончательно в «окамененное нечувствие», то прекрасно знаем, кому и как досадили. И у таких людей просить прощения тяжелее всего. Об этом уже много говорено в православной периодике: что толку извиняться перед теми, с кем у нас и так хорошие отношения, а если и возникают шероховатости, то тут же легко преодолеваются? Конечно, попросить прощения нужно и у них, потому что совершенно незаметным образом мы могли их как-то задеть. Но особенно следует потрудиться над тем, чтобы, во-первых, вспомнить всех, кому мы могли досадить, а во-вторых, найти в себе силы попросить прощения за конкретный проступок. Не в общем сказать: «Прости меня ради Христа», а «прости, что я так с тобой поступил».

Христос ничего не говорил просто так

В отношении же нас самих детскую песенку можно перефразировать:

Если нас обидели когда-то зря,

Календарь закроет этот лист.

С таким настроением, мне кажется, нужно жить всегда — не только в Прощеное воскресенье. Человек, который этому научится, будет по-настоящему счастлив. Потому что, действительно, не иметь неприязни к кому-либо, с пониманием, с терпением и, насколько возможно, с любовью относиться к тем, кто нам досаждает, — это блаженство.

Наверное, каждый из нас до того момента, когда сердцем, а не холодными устами научился произносить молитву «Отче наш» (и особенно строки «и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим»), переживал период, когда досада на какого-то человека буквально не давала жить. Я знаю людей, которые от обиды не могли спать и есть, не находили себе места, строя планы отмщения. Насколько же тяжело находиться в таком состоянии! И насколько проще и радостнее тому, кто стремится, по благодати Божией, жить по-евангельски, прощая своим должникам.

Это как раз яркая иллюстрация слов Христа, Который сказал: «Иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф 11,30). Слова Христа истинны, всегда непреложны и актуальны на протяжении всех этих двух тысяч лет. Христос просто так ничего не говорил, и действительно, если посмотреть на прощение с точки зрения человека не евангельского, получается процесс какой-то парадоксальный и бесполезный: логичнее было бы поставить ногу на голову поверженного врага и издать воинствующий клич. Для таких людей прощение — настоящее бремя, тяжелый груз. Но нам оно бременем не кажется. Для нас оно легко и радостно, и счастлив тот, кто познал в жизни радость прощения — не просто примирения, потому что примирение, перефразируя Ильфа и Петрова, является «продуктом непротивления двух сторон», — а именно прощения в одностороннем порядке, когда наш обидчик прощения не просит, продолжает строить козни и досаждать нам, но мы относимся к нему по-евангельски, с терпением, пониманием и любовью. Радостнее этого состояния, наверное, ничего нет.

(…)

«Очень ранимый» в духовной жизни означает «очень тщеславный»

Есть такое выражение, как мне кажется, правильное: «очень ранимый» в духовной жизни означает «очень тщеславный». Но что делать, если такой ранимый человек с обостренным чувством собственного достоинства находится рядом с нами? Прежде всего, надо понимать, что не наше дело его исправлять. Мы помним замечательные слова апостола: «Кто ты, судящий чужого раба? Перед своим Господом стоѝт он или падает». И дальше апостол говорит важную фразу: «Силен Бог восставить его» (Рим 14,4). Господь может изменить любое страстное и горделивое сердце. А мы, если видим, что у нашего ближнего такая немощь (у него такая, у нас другая), должны не превозноситься над ним, а поступать по слову апостола: «Друг друга тяготы носите и так исполните закон Христов» (Гал 6,2).

Нужно всячески оберегать человека от ситуаций, которые могли бы его ранить, задеть, ввести в состояние немирности, раздражения или гнева. Ну и молиться за него — ведь Господь восставляет тех, кто находится с нами рядом, в том числе и по нашим молитвам. Вообще хочу сказать, что если мы имеем к кому-то неприязнь, если кто-то нам досаждает, проверенное средство «борьбы» с таким человеком — начинать за него молиться. Это тоже прямое исполнение слов Христа, сказавшего: «Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? ибо и грешники то же делают…» (Лк. 6, 33). Наше дело — благотворить ненавидящим нас, молиться за обижающих нас (см. Лк. 6, 27-28).

Часто малоцерковные люди или желающие поглумиться над Церковью говорят: «Да что батюшка может сказать? — Молись, бабка». Но, знаете, молитва — это действительно одно из очень действенных средств. К совету молиться нельзя относиться с насмешкой или как к словам, которыми священник якобы хочет отвязаться от людей с их проблемами. И если в данном случае мы говорим о примирении, о прощении, о том, чтобы научиться с терпением и благодушием относиться ко всем, кто нам досаждает, то как раз молитва за этих людей помогает лучше всего. Во-первых, Господь, видя, что мы исполняем Его заповеди, дает нам благодать терпеть, любить, относиться благодушно, а во-вторых, Он Сам Своей благодатью меняет этих людей.

Как священник, служащий в сане уже больше двадцати лет, я точно могу сказать, что это — работает. Знаю большое количество случаев, когда те, за кого начинали молиться, смягчались. Ведь сказано, что тот, кто благотворит и молится, собирает «горящие угли на голову» обидчика (см. Притч 25,22). Что это значит? Нельзя понимать это буквально — что люди, за которых мы молимся, будут гореть в аду или еще каким-то образом страдать. Святые отцы толкуют это выражение в том смысле, что если человек, которого обижают, делает добро обидчикам, то он возжигает огонь совести этих людей. Их начинает жечь совесть, они приходят к пониманию, что поступают неправильно, и меняют свое поведение. Поэтому молитва за обидчиков — очень действенное средство.

По капле выдавливать из себя дьявола

Если же ты сам обидчивый, важно увидеть это и в первую очередь «отключить» у себя функцию самооправдания. Ведь когда человек говорит, что он ранимый, значит, что у него где-то «в настройках» включена эта опция. Видение своих согрешений — это настоящий дар Божий, и в молитве преподобного Ефрема Сирина мы просим усиленно: «Господи, даждь ми зрети моя согрешения». Но я бы сравнил «отключение» самооправдания скорее не с тумблером, а с водопроводным краном, который мгновенно закрыть не получится — нужно постепенно закручивать. Это изнурительная борьба, длительный процесс. Все-таки гордыня, частью которой является самооправдание, — грех, напрямую относящийся к сатане. Отчего сатана ниспал с неба? Как раз потому, что был очень ранимым. Его ранило, что есть кто-то выше и светлее его. И эта «ранимость» привела в итоге к тому, что он восстал, был низвергнут и стал дьяволом, врагом Божиим. Поскольку страсть самооправдания является напрямую демонической, то демон стремится как можно дольше удерживать человека в ней, не отпускает. И нужно по капле выдавливать из себя дьявола, «закрывая кран» с усилием. У кого-то это легче получается, у кого-то тяжелее, но в основном приходится с собой бороться и при этом развивать в душе противоположные добродетели, такие как терпение, любовь и смирение, то есть трезвое понятие о себе.

На самом деле ранимость всегда имеет конкретные болевые точки. Один не выносит критики на работе; другой — в отношении своей внешности; третий — в отношении чего-то еще. Видя это, очень важно воспитать в себе трезвое понятие именно об этой области. В отношении работы стоит осознать, что да, ты отнюдь не идеальный сотрудник, и если есть какие-то претензии, вряд ли они являются просто придирками вредного начальства. Всегда для критики есть какие-то конкретные причины с твоей стороны — или лень, или нерадивость, или недостаток образования, или недостаток усердия, или болтливость, или невозможность организовать себя. Понимая это, надо начать над собой работать, чтобы изменить в себе то, к чему предъявляются претензии. Если ранят замечания о внешности, попробуй стать перед зеркалом, посмотреть на себя трезвым взглядом и сказать: «Господи, Ты меня таким сотворил, слава Тебе за это». Говорят, что нос картошкой? «Слава Богу, что картошкой. Какая разница? Главное — что я христианин, благодарю Бога за это, за то, что имею надежду на Царствие Небесное, где все это будет уже не актуально…»

Необходимо над собой работать и избавляться от гордости, одним из проявлений которой является обостренное чувство собственного достоинства. Как шутил один мой знакомый, христианину нужно иметь не чувство собственного достоинства, а наоборот, чувство собственного недостоинства.

Всегда, в любой ситуации, нужно находить что-то полезное

Что такое мир в душе? Я бы описал его как состояние всегдашней благодарности Богу. Апостол сказал: «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За всё благодарите» (1 Фес 5,16-18). Интересно, что эти слова принадлежат человеку, жившему не на какой-нибудь роскошной вилле под Римом с красивыми видами, а много лет проведшему в узах и горьких трудах, как он сам о себе говорил. Апостол Павел претерпел за Христа очень много страданий, но при этом своим ученикам (и нам — тоже, собственно, являющимся его учениками) завещал жить так, как жил сам: всегда радовался, непрестанно молился и за всё благодарил. Вроде бы парадокс — с человеческой точки зрения его жизнь была многоскорбной. Но мы знаем, что в Писании сказано: «Радуйтеся, праведнии, о Господе» (Пс 32,1).

Благодушный, стремящийся к праведности, радостный человек знает, что он — Божий, что живет в Божьем мире, что Господь любит его; что у него есть Церковь, есть Таинства, есть Небесный Отец, Который его ждет; что жизнь — это только экзамен, и его нужно пройти, чтобы жить вечно и именно с Господом. Из такого осознания проистекает непрестанная молитва. Ведь если любишь Бога, хочется с Ним общаться постоянно. Бледным подобием этого состояния является любовь между людьми. Когда мы любим кого-то, хотим не упускать человека из виду, не прерывать общение, а если на какое-то время расстаемся, то желаем как можно скорее встретиться опять. Так же и молитва, разговор с Богом, является потребностью благодушного человека, который действительно пребывает в Боге.

Очень важные слова звучат в конце: «За всё благодарите». Апостол не сказал благодарить за радости, или за здоровье, или за мир. Но за всё — и за скорби, и за испытания, и за утешение, потому что Господь дает нам жизнь как совокупность различных состояний. Как радость является божественным даром — мы находимся в состоянии умиротворения и спокойствия, чувствуем присутствие Божие, так и пребывать в скорби тоже является необходимым условием для нашего совершенствования — когда мы можем, реально потрудившись над собой, показать, что мы — христиане. Важно научиться всегда, в любой ситуации находить что-то благое, полезное для нас, воспитывать в себе правильное отношение к различным событиям нашей жизни. В том числе через благие помыслы, о которых много говорил преподобный Паисий Афонский. Не бывает стопроцентно отвратительных ситуаций, в любой из них всегда можно найти пользу, повод для духовной борьбы и совершенствования. И пусть не сразу, не мгновенно мы научимся благодарить Бога за всё, но если постараемся видеть благо в испытаниях, то Господь Своей благодатью обязательно придет к нам на помощь и поддержит нас.

Источник: Православие и мир