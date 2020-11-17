Путин заявил Алиеву о необходимости сохранить храмы на переданных территориях Карабаха

В ходе очередных телефонных контактов президента РФ с президентом Азербайджана и премьером Армении обсуждены практические аспекты реализации договоренностей, зафиксированных в трехстороннем заявлении по Нагорному Карабаху, передает «Интерфакс».

«В разговоре с Ильхамом Алиевым Владимир Путин, в частности, обратил внимание, что в районах, которые в соответствии с трехсторонним заявлением возвращаются Азербайджанской Республике, расположены христианские храмы и монастыри. В этой связи он подчеркнул важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности этих святынь», — сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент Азербайджана проявил на этот счет понимание и сказал, что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона», — сказано в сообщении.

Беседа двух лидеров проходила 14 ноября.

В свою очередь пресс-служба Алиева приводит его слова о том, что Азербайджан многонациональное и многоконфессиональное государство, где полностью обеспечены права и свободы представителей всех народов и последователей всех религий. На территории Азербайджана расположены древние мусульманские и христианские святыни, которые находятся под охраной государства.

«Президент Алиев заявил, что христианские храмы на азербайджанских территориях, которые в соответствии с трехсторонним заявлением возвращаются Азербайджану, также будут должным образом охраняться государством. Христиане Азербайджана будут иметь доступ к этим храмам», — говорится в сообщении.