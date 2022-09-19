Путешествие в Казахстан на встречу с Папой Франциском (из дневника паломницы)

Только что завершилось Апостольское путешествие Папы Франциска в Казахстан. Во время этого визита Епископ Рима принял участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане и встретился с поместной католической общиной. Католики из всех четырех российских епархий также приезжали в столицу Казахстана на встречу со Святейшим Отцом. Группу паломников из Архиепархии Божией Матери в Москве возглавил епископ Николай Дубинин. Своими впечатлениями об этом паломничестве делится наш внештатный корреспондент Ольга Дубягина.

Наше пятидневное паломничество в Казахстан для участия в Святой Мессе с Папой Франциском началось 12 сентября 2022 года в московском аэропорту «Шереметьево». Три с половиной часа полета – и мы уже прибыли в Омск, который стал следующей точкой нашего пути. Соединившись там с паломниками из других городов и регионов, мы должны были сообща направиться в Караганду, где предполагалась наша первая ночевка на казахской земле. Разместившись в комфортабельном автобусе, мы тронулись в путь. Но, как известно: «человек полагает, а Бог располагает». Видимо, у Господа был Свой план на наш первый день путешествия, поэтому вместо запланированных 894 километров мы преодолели втрое меньше и, преодолев две госграницы, поздно вечером добрались только до Петропавловска. В местном приходе Святой Троицы, что в Святилище Божьего Милосердия, мы смогли подкрепиться как пищей духовной — епископ Николай Дубинин совершил для нас Мессу, так и телесной – горячим ужином. Это было весьма кстати, поскольку надо было ещё продолжить свой путь к месту нашей незапланированной ночевки в городе Кокшетау (бывший Кокчетав), где нас уже заботливо ждали сестры Общины Блаженств.

Рано утром второго дня паломничества, простившись с гостеприимными сестрами после краткой молитвы в храме прихода Святого Антония, мы продолжили свой путь в Караганду — с молитвой, в которой благодарили Господа за те Дары, которые Он нам дает каждый день, за нас и наших близких, за наш путь в Нур-Султан, за Папу Франциска, за тех, кто нас принимал и еще примет в паломническом пути, за живописную природную красоту, которой любовались из окон нашего автобуса.

К обеду мы прибыли в Шахтинск. После краткой молитвы храме Рождества Пресвятой Богородицы, который располагается в самом центре города, мы отправились на экскурсию в «КАРЛАГ».

Карагандинский исправительно-трудовой лагерь (КАРЛАГ) – один из крупнейших исправительно-трудовых лагерей, действовавший на территории Советского Союза с 1930 по 1959 гг., состоявший в системе ГУЛАГ НКВД СССР.

Здесь в 2011 году в помещении бывшего административного здания (которое после 1959 года не раз меняло своих хозяев: в 80-е годы здесь располагался техникум, затем детский санаторий «Бригантина», а потом оно долго пустовало), был открыт музей. Три этажа музея КАРЛАГа – это страницы истории нашей страны, некоторые из которых до сих пор остаются неоткрытыми. В экспозиции музея представлены лица заключенных: женщин, мужчин, детей, а их общая судьба отражена в документах, фотографиях, предметах и инсталляциях. Часть жизни в СССР в 30-50 годы ХХ века – это, увы, и голодомор, и массовая депортация целых народов. История смогла сохранить память о жизни тех, кто попал в жернова системы и оказался ГУЛАГе, о людях которые здесь жили, любили, надеялись, и творили, чьи научные открытия до сих пор не потеряли своей актуальности.

Сложно передать словами чувства, с которыми мы покидали музей. Казалось невозможным, что люди, оказавшиеся здесь, в ГУЛАГе, не потеряли веру в справедливость и сумели в нечеловеческих условиях сохранить свою человечность.

Затем, преодолев остаток многокилометрового пути, вечером мы наконец-то прибыли в Караганду. Здесь в кафедральном соборе Пресвятой Девы Марии Фатимской – Матери всех народов владыка Николай отслужил Святую Мессу. В своей проповеди он особо отметил, что в музее КАРЛАГа мы видели «Сломанный Шанырак» (вписанная в обод крестовина, венчающая купол юрты). Это символ разрушенного единства и гармонии. Но даже в самых драматических обстоятельствах Бог оставляет людям надежду. Где Бог, там мир и единство, и мы призваны искать их, прежде всего, в наших сердцах. Нам не следует ждать чего-то от других, мы сами призваны нести единство и мир другим. Многие из тех, кто оказался в КАРЛАГе и других местах страданий в годы гонений и тоталитаризма, благодаря вере были свидетелями Божией благодати даже в тех нечеловеческих условиях. Они не потеряли Бога, не утратили веры, надежды, любви. Напротив, в Боге они черпали силы.

По завершении богослужения мы спустились в часовню Евхаристии для краткой молитвы через заступничество блаженного о. Владислава Буковинского о дарах жизни по Евангелию в сегодняшнем мире.

Утром третьего дня пути мы попрощались с Карагандой, чтобы преодолеть оставшиеся 216 километров и прибыть к кульминационной точке нашего паломничества — в столицу Казахстана город Нур-Султан (который спустя неделю вернёт своё прежнее название – Астана).

Получив красивые пригласительные билеты, пройдя все необходимые пункты досмотра и контроля, мы заняли места в секторе, который был предоставлен для нашей группы.

До начала богослужения Святейший Отец поприветствовал всех собравшихся, объехав площадь на папамобиле.

В своей проповеди Папа Франциск назвал Крест «эшафотом смерти» и особо подчеркнул, что пока наш взор устремлен на Крест, зло не имеет над нами власти, потому что путь Христа — это путь смиренной, безвозмездной и всеобщей любви, без «если» и «но». И потому Папа призвал нас молиться о том, чтобы по Божией милости становиться все более и более христианами: свидетелями новой жизни, любви и мира.

В заключительной части богослужения архиепископ Томаш Пэта поблагодарил Святейшего Отца за его согласие предстоятельствовать на Литургии и за щедрое слово проповеди.

Епископ Рима, в свою очередь, призвав всех молиться о мире вручил архиепископу подарок – чашу для Евхаристии.

Таким полным и незабываемым стал третий день нашего путешествия.

Первая половина четвертого дня паломничества для нас мирян была «свободной» – мы посвятили её знакомству с городом. Во второй половине мы попрощались с Нур-Султаном и сели в свой автобус. За окном сменяли друг друга пейзажи: степи и перелески, поля и населённые пункты, а мы делились впечатлениями о паломничестве, о Святой Мессе, в которой мы участвовали. Священники и монашествующие рассказывали о встрече с Папой Франциском. И, конечно, мы все молились и благодарили Господа за эту красоту природы, за возможность собраться вместе, за Дары, которые мы получали в течение всего нашего пути.

Пятый, завершающий день: преодолев две границы, мы снова оказались в Омске. В аэропорту, попрощавшись друг с другом, паломники разъехались по своим городам, чтобы поделиться впечатлениями уже со своими близкими и друзьями, рассказать им о тех событиях, свидетелями которых мы стали, о кульминации путешествия — Святой Мессе с Папой Франциском.

Мы расстались, чтобы однажды собраться вновь…



Ольга Дубягина

(Фото автора)