Протодиакон Андрей Кураев прокомментировал решение Патриарха Кирилла о его сане

Протодиакон Андрей Кураев согласился подумать над своей позицией после того, как Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наложил мораторий на решение церковного суда о лишении его сана. Об этом Кураев написал на своей странице в Livejournal, сообщает агентство Благовест-инфо.

Ранее в воскресенье Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда Москвы об отказе в пересмотре дела об извержении из священного сана протодиакона Андрея Кураева, но ввел мораторий на его вступление в силу «на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви». Резолюция Патриарха Кирилла опубликована на сайте Московской городской епархии РПЦ. Член Епархиального суда Москвы доктор церковной истории протоиерей Владислав Цыпин в разговоре с РИА Новости отметил, что патриарх Кирилл может изменить санкцию и не лишать протодиакона Кураева сана, поэтому, введя мораторий на решение церковного суда, он дал Кураеву шанс. «Что ж, раз дано время на ‘переосмысление’, буду паки и паки думать», – написал Кураев, которого цитирует РИА Новости.

Он отметил, что хочет идти вместе с Церковью Христовой, «то есть вместе с Церковью Символа Веры, обладающей такими атрибутами как Единство, Святость, Кафоличность и Апостоличность». «В каких отношениях находится эта Церковь с конкретным юрлицом по имени ‘Московский Патриархат’ в его нынешнем состоянии, сказать затрудняюсь. Но точно это не отношения тождественности. Можно сказать: Церковь присутствует в церкви. Но как конкретно, в чём, в ком, в каких аспектах жизни церкви? Но уж точно не в ‘таинстве непогрешимого учительства'», – заметил протодиакон. По его словам, в истории Церкви много эпизодов, когда «некто расходился с современной ему церковью, а потом (чаще уже после смерти) бывал оправдан». «Вопрос о том, кто, когда, в чем, насколько и с какими последствиями уклонился от ‘пути Церкви’, непрост, и до Последнего Суда неокончателен», – заключил Кураев.

Епархиальный суд Москвы в декабре 2020 года рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях известного своими критическими высказываниями в адрес РПЦ протодиакона Кураева и постановил лишить его сана. Суд установил в заявлениях Кураева «признаки хулы на Церковь». В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности клирика, в частности об обвинениях Русской Православной Церкви в «организации раскола». После этого Кураев сообщил, что подал Патриарху Кириллу прошение о проведении повторного заседания Епархиального суда по вопросу о лишении сана. Епархиальный суд 4 марта 2021 года постановил, что не нашел оснований для пересмотра своего предыдущего решения.