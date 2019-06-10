Проповедь Папы Франциска на Мессе торжества Сошествия Святого Духа. 9 июня 2019 г., площадь Святого Петра

Пятидесятница наступила для учеников после пятидесяти дней неопределенности. Да, Иисус воскрес, и они, обрадованные, видели и слышали Его и даже разделили с Ним трапезу. И всё же им не удалось избавиться от сомнений и страхов: они собирались за закрытыми дверями (ср. Ин 20,19.26), у них не было уверенности в будущем, они не были готовы возвещать Воскресшего Господа. Но вот, приходит Святой Дух, и все их тревоги рассеиваются без следа. Теперь апостолы не выказывают страха даже столкнувшись с посланными взять их под стражу. Раньше они были озабоченны спасением собственной жизни, теперь же вовсе не боятся смерти. Раньше они собирались в потаенной горнице, а теперь готовы проповедовать всем народам. Прежде Вознесения Иисуса они ожидали, что это к ним придет Царствие Божие (ср. Деян 1,6), теперь же они полны рвения отправиться в дотоле неизвестные им страны. Раньше они практически никогда не выступали публично, а если и выступали, то зачастую не лучшим образом, как, скажем, Петр, успевший отречься от Христа, а теперь они с парессией обращаются ко всем и каждому. Жизненное странствие учеников, казалось бы, достигло последней черты, но тут они вдруг духовно омолодились. Они полагали, что всё кончено, пребывали в растерянности, а тут они буквально преобразились, сияя радостью, словно бы родились заново. И всё это сделал Святой Дух. Святой Дух не является, как кому-то может показаться, чем-то абстрактным, напротив, Он – конкретное Лицо, Лицо предельно близкое нам, способное коренным образом изменить нашу жизнь. Но как Он всё это делает? Рассмотрим образ Его действий на примере апостолов. Святой Дух не сделал их жизнь легкой, Он не творил эффектных чудес, Он не избавлял от трудностей и проблем. Зато Он внёс в жизнь учеников гармонию, которой им так недоставало прежде, – Свою гармонию, ибо Он Сам есть Гармония.

Место гармонии – в душе человека. Глубоко в душе, в своих сердцах, ученики крайне нуждались в преображении. На их примере мы можем убедиться, что просто увидеть Воскресшего Христа – это еще недостаточно, необходимо принять Его в свое сердце. Мало знать, что Христос воскрес, это не принесет пользы, пока мы сами не начнем жить так, как подобает воскресшим. Тот самый Дух, Которым Иисус живет в наших душах, – Он-то внутренне воскрешает нас. Именно по этой причине Иисус, явившись Своим ученикам, произносит «мир вам» (Ин 20,19.21) и дарует Духа. Притом мир – это, в данном случае, не то, что избавляет от внешних проблем: Бог не избавляет Своих учеников от скорбей и гонений. Мир – это обретение Святого Духа. И этот мир, некогда дарованный апостолам, мир, гарантирующий не свободу от проблем, а свободу среди проблем, может сегодня стать достоянием каждого из нас. И, если мы примем этот дар, наши сердца уподобятся бездонному океану: он всегда остается спокойным в своих глубинах, хотя на его поверхности и случаются волнения. Такого рода гармония может быть настолько глубока, что ею даже гонения могут обратиться в благословения. Но как же часто мы предпочитаем оставаться на поверхности! Вместо усилий по стяжанию Духа, мы изо всех сил пытаемся удержаться наплаву, наивно полагая, что всё наладится само собой, как только исчезнет та или иная терзающая нас проблема или как только я избавлюсь от неприятного мне человека. Но вести себя так – это и значит мелко плавать. Ведь стоит уйти одной проблеме, как тут же возникает другая, и мы снова впадаем в беспокойство и начинаем испытывать дискомфорт. И отказ от общения с теми, кто нам неприятен, тоже не приносит спокойствия. Решение сиюминутных проблем не есть путь к подлинному миру. Единственно значим тот мир, который преподаёт Иисус, единственно значима гармония Духа.

Гармония ныне, как кажется, отброшена на обочину бешенным темпом жизни современной эпохи. Нас разрывает тысяча самых разных стремлений, мы психически истощены, а потому едва реагируем на внешние раздражители. Мы ищем быстрых решений, мы одну за другой глотаем таблетки, чтобы как-то продолжить функционировать, мы постоянно пытаемся взбадривать себя искусственно создаваемыми острыми ощущениями, лишь бы убедиться, что, оказывается, мы еще живы! На самом же деле нам нужен один только Дух – только Он может установить порядок там, где прежде царил хаос безумия. Дух – это мир среди беспокойства, это уверенность среди уныния, это радость среди печалей, это молодость в старости и мужество в час испытаний. Он – Тот, Кто среди бушующих жизненных штормов бросает якорь надежды. Как свидетельствует сегодня апостол Павел, Дух не позволяет нам снова очутиться во власти страха, напоминая, что мы – возлюбленные дети Божии (Рим 8,15). Он – Утешитель, приносящий с Собою нежную Божию любовь. Там, где нет Духа, наша христианская жизнь лишается целостности и распадается на элементы: ей недостает всеединящей любви. Там, где нет Духа, Иисус является всего лишь неким историческим персонажем. Только в Духе Он – наш современник. Та, где нет Духа, Писание – только мертвая буква, зато с Ним оно – Слово Жизни. Там, где нет Духа, само христианство – это безрадостное морализирование, оно становится жизнью лишь в Духе.

Святой Дух творит гармонию не только внутри нас, но и между нами. Это Он устрояет из нас Церковь, помещая отдельные элементы в гармонию целого. Эту тему глубоко развивает апостол Павел: говоря о Церкви, он часто повторяет слова «различие» и «разнообразие»: различны и разнообразны дары, служения, формы деятельности (1 Кор 12,4-6). Мы различны в многообразии наших качеств и дарований. Святой Дух подходит к задаче их распределения творчески, потому-то они и неодинаковы. И из такого вот разнообразия Он созидает единство. Собственно, Он занимается этим от начала творения, будучи Специалистом по превращению хаоса в космос, по водворению гармонии.

Между тем, именно отсутствие гармонии привело мир сей к болезненному расколу. В нем живут богатые и даже слишком богатые люди, как и совершенно неимущие; те, кто мечтает дожить до ста лет, как и те, кому вовсе не дали родиться. Как ни парадоксально, в век всеобщей компьютеризации разделяющие нас расстояния только возрастают; чем интенсивнее мы используем социальные сети, тем менее социальными становимся. Нам крайне необходим дух единства, который бы заново отстроил нас как Церковь, как Народ Божий, как всечеловеческую семью. Постоянно актуальным остается искушение «свить себе свое гнездышко», намертво уцепиться за свою маленькую группу, привязаться к вещам, к симпатичным нам людям, сопротивляясь притом любому «загрязнению». От уютного «гнездышка» к секте – всего лишь шаг: мы так любим формулировать свою идентичность в противоположность кому-то или чему-то! А Святой Дух, со своей стороны, примиряет непохожих, сближает дальних, собирает рассеянных. Он соединяет различные тональности, творя из них гармоничную мелодию, ибо стремится исключительно к общему благу. Он видит, в первую очередь, людей, а не их ошибки, людей, а не их деяния. Дух созидает Церковь и обустраивает мир как место обитания сыновей и дочерей, братьев и сестер. Эти существительные предшествуют любым прилагательным. В наше время модно бросаться прилагательными, а то и явными оскорблениями. Впоследствии к нам приходит понимание, что такой образ действий наносит вред не только оскорбляемым, но и тем, кто оскорбляет. Отплата злом за причиненное зло, превращение из жертвы в агрессора – это не тот путь, которым идут в жизнь. Те, кто подлинно живут по духу, привносят мир туда, где царит раздор, водворяют согласие там, где в разгаре конфликт. Люди духовные отвечают на зло добром, на высокомерие – кротостью, на вопли – молчанием, на сплетни – молитвой, на пораженчество – ободрением.

Чтобы быть людьми духовными, чтобы наслаждаться гармонией Духа, нам необходимо научиться смотреть на вещи Его глазами. И тогда всё изменится: в Духе Церковь – это святой Народ Божий, миссия – это деление радостью, другие люди – наши братья и сестры, возлюбленные нашим общим Отцом. А там, где Духа нет, Церковь – это просто организация, ее миссия – пропаганда, ее единство – плод дипломатических усилий. Дух – это первая и последняя нужда Церкви (ср. Павел VI, Общая аудиенция 29 ноября 1972 г.). Он «приходит туда, где Его любят, куда Его приглашают, где Его ожидают» (Св. Бонавентура, Проповедь в 4-е воскресенье после Пасхи). Так будем же ежедневно просить о даре Духа! О, Святой Дух, Божественная Гармония, Ты, превращающий страх в упование и эгоцентризм в жертвенность, приди к нам! Подай нам радость Воскресения и неувядающую молодость сердца! О, Святой Дух, гармония наша, Ты, делающий нас единым Телом, излей мир Твой на Церковь и на весь мир! Соделай нас мастеровыми согласия, сеятелями добра, апостолами надежды!

Перевод «Сибирской католической газеты»