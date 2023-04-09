Проповедь Папы Франциска на Мессе Навечерия Пасхи. 8 апреля 2023 г., собор Святого Петра

Вечером 8 апреля в Ватиканской базилике Папа Франциск возглавил богослужение Навечерия Пасхи в сослужении 40 кардиналов, 25 епископов и более 200 пресвитеров. Передает русская служба Vatican News.

В своей проповеди Святейший Отец прокомментировал евангельское чтение праздника (Мф 28,1-10): на рассвете первого дня недели скорбящие женщины направляются к гробнице Иисуса; их сердца разбиты из-за смерти любимого Учителя. Когда же они увидели гробницу пустой, в их жизни «произошла Пасха, что означает переход»: они радостно бегут обратно и возвещают ученикам, что Иисус воскрес, что есть «новый пункт назначения» – Галилея. «Там назначена встреча с воскресшим». Возрождение учеников, воскресение их сердец проходит через Галилею», – подчеркнул Папа Франциск, подробно остановившись на важности этого путешествия учеников.

В Евангелии говорится, что женщины «пришли посмотреть гроб» (Мф 28,1); они думали, что всё кончено навсегда. Порой и нам кажется, что радость встречи с Иисусом – в далёком прошлом, а в настоящем – лишь запечатанные гробницы разочарований, горечи и недоверия, умершей надежды. Если нас охватывает боль, тяготит печаль и усталость, унижает грех и несправедливость, злит неудача или мучает беспокойство, мы ощущаем горький вкус усталости и видим, как в сердце угасает радость. Порой мы чувствуем немощь и отчаяние перед силами зла, конфликтами, расколами, логикой расчёта и безразличия в обществе; перед коррупцией и «ледяными ветрами войны». Столкнувшись со смертью близких, мы можем легко поддаться разочарованию: тогда в нас иссякает источник надежды и наши пути заканчиваются перед могилами, мы неподвижно плачем в одиночестве и бессилии, задаваясь безответными вопросами.

Однако на рассвете Пасхи женщины поступают иначе: «Выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его» (ст. 8). Их возвещение навсегда изменит жизнь и историю: Христос воскрес! (см. ст. 6). Иисус зовёт учеников в Галилею, ибо там они увидят Его (ср. ст. 7). «Идти в Галилею», – подчеркнул Папа Франциск, означает прежде всего «выйти из Горницы и направиться в область, населённую язычниками» (см. Мф 4,15), бесстрашно выйти из укрытия на миссию, навстречу будущему. С другой стороны, это означает возвратиться к истокам, ибо всё началось именно в Галилее: там Господь впервые встретил и призвал учеников. «Поэтому идти в Галилею – значит вернуться к изначальной благодати, обрести заново память о будущем, которая возрождает надежду».

Пасха Господня, подчеркнул Святейший Отец, призывает идти вперёд, отбросить камень поражения, под которым мы часто прячем надежду, «ибо Христос воскрес и изменил направление истории». Но для этого необходимо заново пережить момент первой встречи с Господом, когда мы испытали Его любовь и обрели новый, светлый взгляд на себя, на реальность, на тайну жизни. «Чтобы иметь надежду, нужно питать память»: так мы сможем вернуть себе первую любовь, изумление и радость от встречи с живым, реальным Иисусом; благодаря этому мы сможем пойти дальше.

Необходимо вспомнить и оживить «собственную Галилею», посоветовал Папа: восстановить её контекст, время и место, пережить заново эмоции и ощущения, вспомнить цвета и ароматы. Нужно вспомнить особенные, светлые моменты вдохновений Святого Духа, пламенной молитвы, паломничества, прощения после исповеди… Это не должно оставаться в прошлом «с пылью на сердце» и печальным камнем, скрывающим надежду. Сегодня воскресший Христос приглашает нас возвратиться в Галилею, чтобы совершить Пасху и откатить валуны разочарования и недоверия. «Господь, сведущий в откидывании надгробных камней греха и страха, хочет осветить нашу святую память, наше самое прекрасное воспоминание, чтобы оживить нашу первую встречу с Ним», – подчеркнул в конце проповеди Папа Франциск:

«Путь каждый из нас вернётся в свою собственную Галилею, где мы впервые встретились с Ним, и воскреснем к новой жизни!»