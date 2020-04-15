Преображенская епархия соболезнует сестре Агнии

Дорогие братья и сестры!

С прискорбием сообщаем, что 14 апреля отошел ко Господу отец сестры-монахини Агнии, подвизающейся в «Сибирском Кармиле», Юрий Константинович. Пусть Воскресший Христос примет новопреставленного Юрия в Царство Своё и упокоит его душу «в месте светлом, в месте блаженном, в месте отрадном, откуда отошли мучения, скорбь и стенание». Да покоится в мире!

Просим ваших молитв об усопшем и о его близких, переживающих ныне горечь утраты.

