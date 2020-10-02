Премия Ратцингера присуждена богословам из Франции и Австралии

В 2020 году почётные премии Йозефа Ратцингера присуждены французскому философу и богослову Жан-Люку Мариону и австралийскому богослову Трейси Роуланд. Об этом на пресс-конференции 1 октября сообщил Фонд Йозефа Ратцингера – Бенедикта XVI.

Жан-Люк Марион родился в Париже в 1946 году и является одним из самых известных французских философов современности; с 2008 года он входит в постоянный состав Французской академии, а ранее был членом ватиканского Совета по культуре. Ученик Жака Деррида, Марион занимается историей философии, а также феноменологией; он редактор некоторых престижных изданий и автор многочисленных публикаций.

Профессор богословия Трейси Роуланд, 1963 года рождения, заведует кафедрой Иоанна Павла II в австралийском Университете Нотр-Дам. Две её книги посвящены теологии Йозефа Ратцингера. Её преподавательская и исследовательская деятельность охватывает, в частности, фундаментальное богословие, богословскую антропологию и экуменизм. С 2014 года она является членом Международной богословской комиссии. Трейси Роуланд входит в состав издательского совета международного богословского журнала Comunio, с которым также периодически сотрудничает Жан-Люк Марион.

Церемония награждения с участием Папы Франциска запланирована на 14 ноября 2020 года. Президент фонда о. Федерико Ломбарди отметил, что если нынешняя ситуация, связанная с пандемией, не позволит лауреатам приехать на церемонию, они будут приглашены получить свои премии одновременно с победителями 2021 года.

В последние месяцы прошлого года Фонд Йозефа Ратцингера – Бенедикта XVI содействовал проведению семинаров на тему «этического лидерства» перед лицом современных международных проблем. В дополнение к проектам, связанным с премиями и публикациями, фонд обеспечивает стипендиями докторантов.

Виктор Владимиров

Источник: Vatican News