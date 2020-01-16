Представители традиционных религий России прокомментировали предложения Путина по поддержке семьи

Решение президента РФ Владимира Путина о поддержке семьи, озвученное в его послании Федеральному Собранию, – это стратегия государства и одновременно посыл, адресованный всему миру, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному Собранию, что судьба России и ее исторические перспективы зависят от демографии – «сколько детей родится в российских семьях через год, пять, десять лет, какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития страны и какие ценности будут для них опорой в жизни». «Считаем, что выбор в пользу семьи – это стратегическое решение для государства на долгие годы вперед, логике которого призвана соответствовать вся политика государства», – сказал Кипшидзе. Он с сожалением отметил, что «в контексте европейской политики» в мире всё реже говорят про традиционную семью, предпочитая поддержку подрывающих ее явлений. «Столь высокое позиционирование семьи – это еще и посыл, адресованный вовне России, который будет поддержан всеми здоровыми просемейными организациями за рубежом», – заключил Кипшидзе.

Ранее послание президента прокомментировал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отметил важность воспитания людей в сознании того, что потеря части личного благополучия компенсируется более высокими ценностями, обретаемыми в семье. Такое воспитание, по его мнению, поможет изменить и демографическую ситуацию в стране.

Еврейская община полностью поддерживает обозначенные президентом России Владимиром Путиным задачи по поддержке семьи и может сыграть важную роль в их реализации, сообщил РИА Новости президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода, комментируя послание президента. «Очень важно, что президент проговорил то, что поддержка семей должна быть ‘по всем направлениям’, что принимая любой закон, утверждая каждую программу, в первую очередь должно быть взято во внимание благополучие российских семей с детьми, комфортные условия для их рождения и воспитания. Говорилось не только о денежных выплатах для младенцев, но и о поддержании детей до школы, об улучшении уровня образования и социальной поддержки в школах, увеличении количества бюджетных мест в вузах. Ведь, когда родители планируют рождение ребенка, они должны задуматься о целом ряде будущих проблем, которые не ограничиваются первыми двумя годами жизни», – сказал Борода. Он отметил, что возрождение духовных ценностей в России, определяющих правильную расстановку приоритетов в жизни, безусловно, способствует укреплению института семьи и как следствие – увеличению рождаемости. «Еврейская община полностью поддерживает обозначенные президентом задачи и видит, что может сыграть важную роль в их реализации. Так, социальные и гуманитарные проекты общины нацелены на оказание материальной и духовной поддержки малообеспеченных семей. Мы уделяем колоссальное внимание программам для женщин и детей, включая досуговые клубы и дополнительные формы образования. Сегодня мы рады наблюдать, что в молодых еврейских семьях снова, согласно традиции, много детей», – подытожил Борода.

Первый зампредседателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России Дамир Мухетдинов считает, что только финансовых мер поддержки семьи недостаточно для решения демографической проблемы. «Мне очень понравилось послание президента и его настрой на поддержку семьи и молодого поколения. В нем охвачены все периоды: детский сад, школа, студенчество, трудоустройство на работу. Я думаю, что это тот посыл, который ждало, прежде всего, молодое поколение – те люди, которым предстоит жить, обустраивать будущую Россию», – сказал РИА Новости Мухетдинов. Однако, по его мнению, «финансовых мер недостаточно». «Нужно усилить работу в ментальном плане, отношение к человеку как к ценности, к жизни, к правам, социальной защите. Думаю, что в общем это может поменять фон, чтобы у молодых людей было желание иметь многодетную семью», – сказал представитель ДУМ РФ. По его мнению, демографические проблемы должны решаться, в том числе исходя из религиозного восприятия мира и ответственности перед Богом. «В мусульманской традиции сформировалось иное (чем в светском обществе – ред.) восприятие многодетности. Это дело божеское, которым гордится умма, которое необходимо мужчине, отцу», – подчеркнул Мухетдинов. Также он рассказал, что в мусульманских общинах активно помогают бедным семьям. «Люди вкладываются в строительство дома, проведение обрядов, например, свадьбы, оплату кредитов. Чем больше религиозное самосознание, тем больше мы видим помощи со стороны верующих», – подытожил собеседник агентства.

В октябре 2019 года Всемирный русский народный собор (ВРНС), возглавляемый патриархом Кириллом, принял «Стратегию народосбережения России». Документ поддержали и российские мусульмане. В Стратегии предлагалось усилить контроль за проведением абортов, признать зачатие началом новой жизни, запретить пропаганду внебрачных связей, включить в определение трудового стажа матери или отца-одиночки период по уходу за ребенком до его совершеннолетия, а также различные меры финансовой поддержки семей с детьми.