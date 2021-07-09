Председатель ОВЦС встретился с представителем фонда Kirche in Not

8 июля 2021 года состоялась встреча председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона с руководителем Отдела по связям с Россией Международного католического благотворительного фонда «Kirche in Not» («Помощь Церкви в нужде») П.В. Гуменюком. Во встрече также принял участие секретарь по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов).

Были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества Русской Православной Церкви с данной организацией, а также деятельность Совместной рабочей группы Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви, созданной после встречи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Святейшего Папы Римского Франциска в Гаване в 2016 году и занимающейся проектами оказания помощи пострадавшему населению Сирии, а также совместными инициативами в области укрепления семейных ценностей в обществе, помощи женщинам в кризисной ситуации, церковным центрам по реабилитации наркозависимых и др.

Источник: Служба коммуникации ОВЦС