Председатель ОВЦС прокомментировал сообщения СМИ о новой встрече Патриарха Кирилла с Папой Римским

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион прокомментировал сообщения средств массовой информации относительно возможности встречи Святейшего Патриарха Кирилла с Папой Римским Франциском.

В 20-х числах декабря запланирована моя встреча с Папой Римским Франциском. Я предполагаю поздравить его от имени Патриарха Кирилла с 85-летием, а также обсудить с ним широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений между нашими Церквами. В числе этих вопросов – возможная в дальнейшем встреча Папы Франциска с Патриархом Кириллом. Ни место, ни дата этой встречи пока не определены.

Относительно визита Предстоятеля Русской Православной Церкви в Финляндию могу сообщить следующее. В адрес Патриарха еще несколько лет назад поступило приглашение от главы Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии, православного архиепископа Финляндского и католического епископа Хельсинки. Однако с тех пор «много воды утекло», изменилась межправославная ситуация, началась пандемия. В настоящий момент подготовка этого визита приостановлена.

Относительно визита Папы в Москву могу сказать, что данный вопрос на двустороннем уровне не обсуждался.

Надеюсь, что встреча, запланированная на 20-е числа декабря, позволит обсудить все вопросы, представляющие взаимный интерес.

Источник: Служба коммуникации ОВЦС