Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата встретился с духовником Общины Святого Эгидия

Как сообщает Служба коммуникации ОВЦС, 17 сентября 2019 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, находящийся в Мадриде по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, встретился с архиепископом Болоньи Маттео Дзуппи, духовником Общины Святого Эгидия.

В начале встречи Владыка Иларион поздравил архиепископа Дзуппи с принятым Папой Франциском решением о скором возведении его в сан кардинала. Председатель ОВЦС и архиепископ Дзуппи обменялись мнениями о перспективных направлениях развития межхристианского сотрудничества на современном этапе. В качестве приоритета была упомянута работа с молодежью, в том числе в медийной сфере и в области расширения свидетельства о Христе в интернет-пространстве.

Во встрече также участвовали секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов) и секретарь Общины Святого Эгидия профессор А. Риккарди.