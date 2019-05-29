Православные и католики пообещали совместно отстаивать христианские ценности в Европе

Русская Православная и Римско-Католическая Церкви продолжат напоминать властям Европы об опасности исчезновения христианской ценностей из общеевропейской повестки, заявил во вторник на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

«Современная Европа и ее законодательная база не могут не вызывать обеспокоенности христиан, особенно в связи с попытками вытолкнуть христианский контекст европейской культуры на обочину, пересмотреть христианские ценности, до сих пор являющиеся базой и основой для всей Европы. Православная и Католическая Церкви продолжают напоминать политикам Европы об опасности исключения христианских ценностей из общеевропейской повестки», — отметил Волков.

Источник: РИА-Новости