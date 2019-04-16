Последствия пожара в Нотр-Дам-де-Пари: католики объединяются в молитве

К настоящему моменту пожар в Соборе Парижской Богоматери потушен. Как отмечено в материале корреспондента Vatican News Виктора Владимирова, Папа Франциск всё это время возносил молитвы вместе со всей Церковью Французской Республики.

По сообщению исполняющего обязанности директора пресс-службы Ватикана Алессандро Джизотти, «Папа Римский солидарен с Францией, он молится о французских католиках и о жителях Парижа, которые шокированы страшным пожаром, погубившим Кафедральный собор Нотр-Дам-де-Пари. Святейший Отец заверяет в своих молитвах обо всех, кто старается справиться с этой драматической ситуацией».

Уже вчера вечером, когда огонь занялся на крыше святыни, где велись реставрационные работы, спикер Ватикана заявил: «Святейший Престол глубоко поражён и опечален известием о беспощадном пожаре в соборе Парижской Богоматери, символе христианства во Франции и во всём мире. Мы выражаем близость французским католикам и парижанам и заверяем в наших молитвах».

С самого начала Католическая Церковь Франции, наряду с гражданскими властями, выразила свою боль. Председатель Конференции католических епископов Франции архиепископ Реймский Эрик де Мулен-Бофор отметил: «Эта трагедия напоминает нам, что ничто на земле не вечно. Я много думаю о епархии Парижа. (В соборе) нельзя будет совершить Мессу освящения мира и благословения елея. Это часть нашей плоти, и она была изуродована, но я надеюсь, что это также придаст новый импульс, создаст универсальное движение».

С прошлого вечера вся Франция объединилась в молитве. Архиепископ Парижа Мишель Опети прибыл на место катастрофы вместе с президентом Эмманюэлем Макроном; иерарх призвал всех столичных настоятелей звонить в колокола своих храмов, приглашая верующих к молитве. «Это большая трагедия», — заявил Высокопреосвященный Опети, вторя словам епископов всей Франции, которые заверили соотечественников в своей близости и молитвенной памяти «в начале Страстной недели, когда Церковь переживает тайну Смерти и Воскресения Христа, нашей надежды».

Оценку ущерба произведут в ближайшие дни. По факту пожара будет проведено расследование, тем более что в соцсетях циркулируют слухи о возможном поджоге. Во французских СМИ активно обсуждают вопрос проверки надзорных органов, отвечавших за проведение в соборе реставрационных работ, и действий пожарных и спасательных служб во время пожара. Ряд стран, включая Россию, предложили Франции прислать своих специалистов-реставраторов для восстановления собора.

На фото ниже — так теперь выглядит Нотр-Дам-де-Пари:

